Ignazio Moser: “È vero, io e Cecilia ci stavamo allontanando. Ora siamo pronti per il matrimonio”

A cura di Gaia Martino

Lo scorso 14 luglio Ignazio Moser ha compiuto 30 anni e per l'occasione ha affittato un'intera masseria in Puglia per festeggiare con gli amici il compleanno. "I 30 anni sono un passaggio importante che sancisce un po' una maturazione da ragazzi a uomini. O almeno io, lo spero ed è così che l'ho vissuto" ha raccontato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip in una lunga intervista al settimanale Chi. Ha deciso di mettere la testa a posto ora ed è pronto a consolidare tutto ciò che ha costruito in questi anni: vuole costruire una famiglia con la sua Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dalla crisi al matrimonio

Ignazio Moser è pronto a creare una famiglia con Cecilia Rodriguez. Oggi che "ho tante attività, tanti investimenti diversi che voglio far crescere" – ha detto – è pronto anche a fare il grande passo con la fidanzata conosciuta cinque anni fa nella casa del Grande Fratello VIP: "Vogliamo entrambi una famiglia, il prossimo traguardo è sicuramente quello" ha annunciato.

A ottobre saranno cinque anni insieme, abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore. È sufficientemente solido per fare questo passo.

Nella loro lunga storia d'amore sono capitati periodi di alti e bassi, allarmi scattati poi rientrati: "Non fingiamo di stare bene insieme per interesse. Al di là di quello che il pubblico si aspetta da noi, credo che siamo riusciti a trovare un equilibrio tra quello di personale che mostriamo di noi e la nostra microsfera intima, dove ci siamo noi e basta. È la nostra forza" ha confessato il Moser.

Il commento sulla separazione dei genitori

Proprio alla vigilia del suo compleanno è stata diffusa la notizia del divorzio dei genitori, che erano separati già da diversi anni. Francesco Moser e Carla Merz hanno chiuso il matrimonio dopo 41 anni insieme, il figlio al settimanale Chi ha fatto sapere di non avere piacere a parlarne:

Non è un argomento del quale parlo volentieri. Mi dispiace che la notizia sia uscita così e non ne ho capito tanto la motivazione, ma non voglio fare polemica.

Ha spiegato che i suoi genitori sono sempre stati riservati sulla loro vita di coppia e lui insieme ai fratelli hanno sempre rispettato questa loro scelta.

I miei genitori sono sempre stati molto riservati sulla loro vita di coppia e noi figli abbiamo sempre rispettato questa inclinazione e cercato di proteggere anche la scelta di separarsi. Mi piacerebbe continuare a farlo.

"Conosco Totti e Ilary, spero che trovino la felicità"

