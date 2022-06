Ladri tentano di rubare l’auto di Ignazio Moser: “Vittima di furto 3 volte in un anno” Ladri tentano di derubare Ignazio Moser per la terza volta in un anno. La denuncia dell’ex del Grande Fratello Vip: “Mi hanno rubato in casa, in macchina e lo scooter”.

A cura di Stefania Rocco

Ignazio Moser è stato vittima di furto per la terza volta in un anno. Lo denuncia attraverso le sue Instagram stories. Solo pochi mesi fa, il compagno di Cecilia Rodriguez aveva raccontato di essere stato vittima di un episodio simile: i ladri erano riusciti a entrare nell’appartamento che divide con la fidanzata e a “portare via di tutto”. A distanza di poco più di un anno da quel momento, Moser è stato nuovamente preso di mira. In questo caso, i malviventi sembrerebbero essersi introdotti nel garage di casa senza tuttavia riuscire a portare via l’auto dello sportivo. Proprio il suo arrivo, probabilmente, lo avrebbe messi in fuga.

La denuncia di Ignazio Moser

“I miei cari amici ladri sono ripassati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portare via il volante, probabilmente sono scappati appena sono arrivato”, ha raccontato Moser comprensibilmente esasperato, “Visto che in un anno mi avete rubato in casa, avete rubato lo scooter e mi avete rubato in macchina, mettiamoci d’accordo. Passate una volta ogni 15 giorni e vi lascio qualcosina”.

Il furto in casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

A febbraio 2021, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez erano stati vittime di un furto in casa. Lo avevano raccontato a mezzo social, provati dall’accaduto. A gennaio 2022, circa un anno dopo, i responsabili di quel furto sono stati arrestati. Si trattava di una banda formata da tre malviventi specializzati in furti all’interno di appartamenti di lusso, messi a segno da settembre 2020 a febbraio 2021. A incastrarli la somiglianza di uno dei tre al cantante Tiziano Ferro (il ladro era stato riconosciuto da un testimone oculare), le cellule telefoniche e i numeri di targa dei veicoli utilizzati per i colpi.