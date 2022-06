Speciale Raffaella Carrà a un anno dalla scomparsa, il 3 luglio su Rai1 il racconto della sua vita Il Tg1 propone uno speciale domenica 3 luglio, alle 23.30 su Rai1, a cura di Adriana Pannitteri, che ripercorrerà la carriera di una assoluta regina della televisione in bianco e nero e poi a colori.

A cura di Andrea Parrella

Se ne è andata il 5 luglio del 2021 a 78 anni, Raffaella Carrà, lasciando un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e nel suo pubblico. Aveva tenuto nascosta la malattia che l’aveva colpita e voleva essere ricordata come era sempre stata. A un anno di distanza dalla scomparsa della grande icona della televisione e della musica, il Tg1 propone uno speciale domenica 3 luglio, alle 23.30 su Rai1, a cura di Adriana Pannitteri, che ripercorrerà la carriera di una assoluta regina della televisione in bianco e nero e poi a colori, conduttrice di tanti programmi televisivi di successo come, a partire dal ’95 “Carramba! Che sorpresa”, che fece registrare record di ascolti clamorosi nella storia della Rai.

Un percorso strepitoso che ha valicato i confini italiani rendendo la Raffa nazionale un simbolo assoluto anche all'estero, specialmente nel mondo latino, grazie a successi musicali come il Tuca Tuca, Pedro, Tanti auguri e così via. Canzoni che peraltro l'hanno proiettata nel firmamento delle star internazionali che hanno avuto grande importanza per la comunità lgbtq. il 3 luglio dunque appuntamento con un viaggio intimo che porterà gli spettatori dello speciale nei luoghi più cari a Raffaella Carrà.

Tutto questo in attesa dello speciale evento televisivo che la Rai dedicherà a Carrà, molto probabilmente, nel 2023. Un progetto che in verità avrebbe dovuto prendere vita proprio quest'anno, in occasione dell'anniversario della scomparsa dell'artista, ma che potrebbe verosimilmente slittare all'anno prossimo, quando Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni. L'evento dovrebbe essere affidato alla conduzione di Milly Carlucci e andare in onda dagli studi Rai del Foro Italico, gli stessi dai quali veniva trasmesso il programma programma più celebre di Raffaella Carrà, "Carramba che sorpresa".