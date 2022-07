Raffaella Carrà, l’omaggio in tv a un anno dalla morte: gli speciali e Techetechetè Il 5 luglio la Tv cambia per ricordare Raffaella Carrà a un anno dalla scomparsa: ecco tutti gli appuntamenti.

A cura di Andrea Parrella

Il 5 luglio sarà trascorso un anno dalla morte di Raffaella Carrà, la diva della televisione e della musica italiana morta a luglio del 2021. Tanti gli omaggi che la televisione renderà a Raffaella Carrà in questa giornata di memoria, in particolare le reti Rai con Rai Cultura che dedica ampio spazio al ricordo di Carrà. Il ricordo, in particolare, è affidato a “Il giorno e la Storia”, in onda alle 00.05 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00 e 20.00, mentre alle 13.00 – sempre su Rai Storia – “Raffaella in bianco e nero: dagli anni '60 al 1970” rievoca gli esordi nello spettacolo di Raffaella Pelloni, cominciati con piccole parti in alcuni allestimenti teatrali e romanzi sceneggiati, e in varietà minori, sfruttando la sua formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, con un passaggio sulla carriera cinematografica di Raffaella Carrà.

Gli speciali per Raffaella Carrà

Alle 19.30 andrà poi in “Pronto Raffaella, il debutto di una rivoluzione”, sintesi della prima puntata del programma con Raffaella Carrà che contribuì a una rivoluzione della Tv di Stato, con ospite di quella prima puntata Renzo Arbore.

Un Techetechetè speciale

Sarà poi il momento di Techetechetè con una puntata speciale dal titolo "Raffaella, amore mio", un omaggio alla grande Raffaella Carrà realizzato da Salvo Guercio, autore televisivo e amico di Raffaella. Appuntamento su Rai1 alle 20.30 per un contenitore che racconterà, insieme, l'epopea pubblica di uno dei personaggi più noti della storia dello spettacolo italiana, coniugata alla sua vita privata, in cui si è rivelata una donna di grande semplicità e ironia, con i piedi ben piantati per terra nonostante la sua levatura di “vedette” internazionale.

Nella serata di domenica 3 luglio era inoltre previsto uno speciale del Tg1 proprio dedicato a Carrà, rinviato a causa dell'edizione straordinaria speciale dedicata ai fatti della Marmolada. Approfondimento che verrà recuperato nei giorni successivi.