Alba Parietti ha subito un furto in casa: “Non c’è altro di valore”, cosa le hanno portato via Alba Parietti vittima di furto nella sua casa a Milano racconta della rabbia che prova ora: i ladri hanno portato via abiti di lusso e borse irripetibili, il racconto della showgirl.

A cura di Gaia Martino

Alba Parietti con un post su Instagram racconta di essere stata derubata nella sua casa a Milano. Nel giro di diversi mesi si è accorta della mancanza di alcuni pezzi speciali, tra questi abiti di lusso, borse e scarpe legate a importanti ricordi. Il furto le ha provocato un'enorme rabbia e con un lungo sfogo ha raccontato il valore che quei oggetti, ormai mancanti, avevano. Nonostante la presenza delle 10 telecamere che la aiuterebbero a risalire ai criminali, ha deciso di non denunciare.

Lo sfogo di Alba Parietti derubata

La showgirl Alba Parietti, sempre molto attiva sui suoi canali social, ha raccontato ai suoi fan di aver subito un furto in casa sua, a Milano. Nella sua villetta con piscina, alla quale lei è molto affezionata, mancano oggi dei pezzi che per lei avevano un valore enorme, non economico. "Nei mesi, ho scoperto che da casa mia sono spariti oggetti : vestiti importantissimi, tipo Versace , (esempio quello del mio compleanno dello scorso anno) e altri importantissimi, scarpe di Jimmy Choo, abiti storici, per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili". Ha continuato raccontando che i quadri esposti sulle mura della sua abitazione sono stati dipinti dal nonno e dalla madre:

A casa mia non c’è null’altro da rubare che abbia un valore sul mercato: i quadri sono tutti dipinti da mio nonno o di mia madre, ricordi di famiglia.

La rabbia ora è tanta, ma ha deciso di non denunciare i ladri: "Per quanto riguarda il furto , ho provato una certa rabbia , nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti, ho pensato anche di fare denuncia, poi , mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Perché i furti sono stati ripetuti nel tempo sono stati presi i pezzi di abbigliamento più importanti".

Perché ha deciso di non denunciare il furto

Nel suo lungo post ha spiegato perché ha scelto di non denunciare il furto nonostante abbia in casa 10 telecamere che la aiuterebbero a risalire ai criminali.

Denunciare , la persona o le persone che penso possono essere state , significa, rinunciare anche per pochi minuti , allo Stato di grazia, di serenità, che vivo. Lascio , a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti ecc la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro. In questo momento qualsiasi cosa disturbi anche solo per cinque minuti, la mia felicità, una denuncia sicuramente la disturberebbe , non fa onore a ciò che la vita mi ha regalato…

Poi il messaggio per i ladri: li ha invitati a non tornare più perché "non c'è più nulla da rubare". Ha aperto infine il discorso colf: la sua scelta di averne una ha generato critiche da parte degli hater. A questi ha risposto: