Laura vince 140mila euro ad Avanti un altro e scoppia a piangere, Bonolis: “Piangete tutti, fa ascolti”

Nella puntata di Avanti un altro di giovedì 16 aprile, l'impresa della concorrente Laura. 57 anni, originaria di Roma è riuscita a portarsi a casa una cifra record. Ma andiamo con ordine. Laura è una simpatica signora che non passa di certo inosservata. Sul capo, infatti, sfoggia delle ciocche di capelli colorate di blu. Una scelte precisa per ravvivare una chioma ormai bianca: "Quando mi sono diventati i capelli bianchi ho provato i vari coloretti", ha spiegato a Paolo Bonolis e a Luca Laurenti.

Chi è Laura, la concorrente di Avanti un altro del 16 aprile

Laura ha 57 anni, è originaria di Roma. È sposata con Elio da vent'anni, ma in realtà stanno insieme da circa 36 anni. Hanno due figli. Il marito, all'inizio della loro relazione, la chiamava"la mia Vichinga" perché alta, bionda e formosa. Lo ha definito un santo perché sopporta lei e i suoi figli. Notando il suo look colorato, Paolo Bonolis ha commentato: "È una bellissima signora". Nella prima fase del gioco si è fermata quando ha raggiunto la cifra di 40mila euro. Nessuno è riuscito a fare di meglio e quindi si è attestata come campionessa delle puntate e ha potuto accedere alla fase finale del gioco, la scalata vincente.

Laura ha vinto 140mila euro

Alla scalata vincente, Laura è stata straordinaria. Con lucidità e freddezza ha indovinato una risposta dietro l'altra tanto da non scalfire minimamente il montepremi iniziale. Laura ha vinto 140mila euro. La signora è scoppiata a piangere e Paolo Bonolis l'ha abbracciata: "È la prima volta che ci accade, brava". Poi ha notato come in studio fossero tutti commossi e ha commentato con la consueta ironia: "Piangono tutti, sembra il Grande Fratello. Piangete che fa ascolti, piangete, piangete". Il conduttore ha concluso evidenziando come l'impresa di Laura dimostri che il gioco finale in fondo sia fattibile: "Possiamo dire che il gioco è fattibile. Se lo ha fatto la signora Laura potete farlo anche voi".