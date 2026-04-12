Ad Affari Tuoi Nadia accetta 50mila euro, ma nel pacco c’erano 100mila

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 12 aprile, è stata Nadia dal Trentino Alto Adige, in gioco accompagnata dalla sorella Stefania. La concorrente ha condotto una partita solida, coraggiosa, rifiutando tre offerte in denaro e resistendo a lungo alla pressione del Dottore. Ma alla fine ha ceduto: ha accettato 50mila euro quando nel suo pacco c'erano 100mila. La guerra dei nervi, come sempre, l'ha vinta lui.

La partita di Nadia ad Affari Tuoi

Nadia ha pescato il numero 4 e fin dai primissimi tiri si è capito che non sarebbe stata una serata facile. Il primo pacco ha fatto fuori subito 50mila euro, il secondo ha restituito uno zero euro — e come da copione, lo studio si è fermato al ritmo di Per sempre sì di Sal Da Vinci. Al terzo tiro, ultima chance per il jackpot, è uscito il pacco numero 12 del Piemonte: dentro c'erano 200mila euro. Gennarino sfumato, grandi rimpianti, e il tabellone già pesante.

La partita è proseguita con altri colpi alternati. Nel quarto pacco sono andati via 75mila euro, nel quinto è comparso il pacco nero — tensione massima in studio — che però ha riservato una sorpresa positiva: soli 500 euro. Poi, al sesto tiro, è arrivato l'oggetto misterioso della serata: il celeberrimo "divario-letto", l'invenzione gag di Herbert Ballerina, portata in scena con la consueta verve comica del showman molisano.

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A quel punto il Dottore ha proposto il cambio. Con più pacchi blu che rossi sul tabellone, Nadia ha comunque accettato, lasciando il numero 4 per il pacco numero 2 della Puglia. Aprendo subito il pacco ceduto, ha scoperto che conteneva proprio l'oggetto di Herbert Ballerina — una beffa comica che ha fatto sorridere tutto lo studio. Essendo domenica, è poi arrivato il momento più atteso: il passo a due. Martina Miliddi è scesa in pista insieme a Herbert Ballerina sulle note di It's Not Unusual di Tom Jones, regalando una coreografia che ha strappato una standing ovation all'intero pubblico.

Tornate in gioco, le sorelle hanno rifiutato un'offerta da 24mila euro e hanno continuato ad avanzare. Quando il tabellone si è assestato su quattro pacchi blu e quattro rossi — con i rossi a contenere 15mila, 20mila, 30mila e 100mila euro — il Dottore ha riproposto il cambio. Nadia ha accettato ancora: ha scelto il pacco 15 della Puglia e ha fatto benissimo, perché quello che aveva lasciato conteneva soltanto 50 euro. Pochi minuti dopo, un'offerta da 20mila euro è stata rispedita al mittente senza troppi tentennamenti. Poi è arrivato Gennarino: ormai inutile per il jackpot, ma accolto con sollievo perché i quattro pacchi rossi erano ancora tutti intatti.

Il finale di Nadia ad Affari Tuoi

Con i 200 euro rimasti come unico pacco blu e quattro rossi ancora in gioco, Nadia ha rifiutato anche una nuova proposta da 24mila euro. Ha poi chiamato il numero 7 della Lombardia, che conteneva 15mila euro: danno limitato, situazione ancora aperta con 20mila, 30mila e 100mila sul tabellone.

Il Dottore, a questo punto, ha tentato per la terza volta il cambio — consapevole che Nadia ci aveva già cascato due volte. Le sorelle hanno chiesto aiuto ai pacchisti: solo in tre avrebbero cambiato. Poi è stato il turno di Lupo e Thanat dal pubblico. Lupo ha messo in guardia: il Dottore offre il cambio per toglierle soldi, attente. Thanat avrebbe cambiato. Un terzo personaggio tra il pubblico ha sconsigliato. Alla fine Nadia ha ascoltato Lupo: ha rifiutato il cambio e ha tirato dritto.

La scelta successiva è stata quasi commovente: ha chiamato il numero 9 della Calabria, il giorno del suo compleanno, un pacco carico di significato. Dentro c'erano 200 euro. Il grido liberatorio che ne è seguito ha riempito lo studio — quei soldi, a questo punto della partita, erano praticamente al sicuro. Finale a tre: 20mila, 30mila e 100mila euro.

Il Dottore ha offerto 33mila euro. Le sorelle hanno rifiutato. Hanno aperto il pacco numero 17 del Friuli Venezia Giulia: via i 30mila, rimangono 20mila e 100mila. Finale secco. Il Dottore ha alzato l'offerta a 50mila euro. Nadia ha riflettuto, ha guardato la sorella, e poi ha detto sì. Nel pacco c'erano 100mila euro. Lei li aveva cercati per tutta la partita, aveva cambiato pacco due volte anche per questo, li aveva quasi in tasca. Poi, nell'ultimo secondo, ha ceduto.