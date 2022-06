Il video di Jason Alexander che irrompe alle nozze della ex Britney Spears: “Rovino il matrimonio” Jason Allen Alexander, ex marito di Britney Spears, ha fatto irruzione nella casa di Los Angeles della cantante dove si stavano per celebrare le sue nozze con Sam Ashgari. L’uomo è stato arrestato e portato via dalla polizia. Qui le immagini con il video completo di tutto l’imbarazzante momento.

A cura di Ilaria Costabile

Stava per concludersi in rovina il matrimonio di Britney Spears e Sam Ashgari, celebrato il 9 giugno nella contea di Ventura, a Los Angeles, dove la cantate vive in una lussuosa villa. Prima che i due sposi si promettessero amore eterno davanti ad un centinaio di invitati, ha fatto irruzione nell'abitazione della pop star il suo primo marito, Jason Allen Alexander, che ha minacciato di voler rovinare questo giorno alla sua ex moglie. Il video dell'irruzione, che ha fatto il giro dei social in poche ore, è una diretta Instagram fatta dall'account dell'uomo che riprende momento per momento il suo ingresso nella casa della cantante.

Jason Alexander: "Dov'è la mia prima e unica moglie?"

Jason Alexander cammina nervosamente per le stanze della casa di Britney Spears, aprendo porte, sbraitando e cercando insistentemente di addentrarsi nel giardino dell'enorme casa, passando anche per il luogo in cui a distanza di qualche ora si sarebbe dovute celebrare le nozze. Il 40enne, però, riprende anche il momento in cui si imbatte nella security, a cui si rivolge dicendo piuttosto nervosamente e sfociando in un'imprecazione: "Britney Spears mi ha invitato qui. Lei è la mia prima moglie, la mia unica moglie. Io sono il suo primo marito. Sono qui per rovinare il matrimonio, perché qui non c'è nessuno tranne Sam (il futuro sposo, ndr)".

Britney Spears e Jason Alexander ai tempi del matrimonio

Arrestato Jason Alexander, Britney è al sicuro

Sono bastati pochi minuti e la polizia è stata immediatamente allertata dagli agenti di sicurezza, che dopo le 14 hanno chiamato una centrale della contea per denunciare una violazione di domicilio. Alexader è stato ammanettato e portato via, come dichiara anche l'avvocato della cantante Mathew Rosengart a Usa Today:

