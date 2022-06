Jason Allen Alexander condannato a stare lontano da Britney Spears per tre anni C’è stata ieri l’udienza per Jason Allen Alexander, condannato ora a pagare 100 mila dollari di cauzione dopo aver fatto irruzione in casa della sua ex moglie Britney Spears per “rovinarle il matrimonio”: dovrà inoltre stargli lontano a quasi 1 km per tre anni.

A cura di Gaia Martino

Pagherà a caro prezzo quanto commesso durante il matrimonio della sua ex, Britney Spears. Jason Allen Alexander ha fatto irruzione alle nozze della sua ex moglie con Sam Ashgari per rovinargliele e ora risulta accusato di violazione di domicilio, vandalismo e percosse. In evidente stato confusionale aveva deciso di entrare in casa, fare irruzione documentando tutto in una diretta Instagram. Ma sono bastati pochi minuti per far arrivare la polizia che lo ha subito ammanettato e portato via. Ieri, scrive la BBC, si è tenuta l'udienza alla quale l'uomo ha partecipato da remoto: il giudice ha fissato un'ingente cauzione ed ha emesso un ordine restrittivo che lo costringe a stare lontano di quasi 1 km dalla Spears per tre anni.

La condanna per Jason Allen Alexander

Ha rovinato i preparativi del matrimonio di Britney Spears, sua ex moglie, e Sam Ashgari, facendo irruzione nella casa in diretta Instagram e ora sarebbe in carcere accusato di violazione di domicilio, vandalismo e percosse. "C'è stato un alterco con gli agenti di sicurezza ed è lì che si è verificata la percossa. E durante l'alterco è stato rotto un oggetto, quindi è qui che entra in gioco il vandalismo. Dato che si trovava in una proprietà privata, è scattata la violazione di domicilio" si legge. Ieri, all'udienza alla quale l'uomo ha partecipato da remoto, il giudice ha fissato la cauzione di 100 mila dollari ed ha emesso un ordine restrittivo che lo costringe a mantenere la distanza di 91 metri dalla sua ex Britney Spears per tre anni.

Il matrimonio di Jason Allen Alexander e Britney Spears nel 2004

Jason Allen Alexander voleva a tutti i costi incontrare Britney Spears, definendola "la mia prima moglie, la mia unica moglie". Ma i due sono stati sposati nel 2004 soltanto per 55 ore: dopo le nozze a Las Vegas la cerimonia fu praticamente annullata subito. Nello stesso anno la celebre cantante sposò poi Kevin Federline, dal quale divorziò nel 2007 dopo la nascita dei figli Sean Preston e Jayden.