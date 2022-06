Britney Spears e Sam Ashgari sotto protezione dopo la tentata aggressione dell’ex marito Jason Jason Allen Alexander dovrà rispondere delle accuse di violazione di domicilio, vandalismo e percosse. Britney Spears e suo marito sono stati messi sotto protezione.

Il matrimonio di Britney Spears e Sam Ashgari stava per terminare in tragedia. L'irruzione al matrimonio di Jason Allen Alexander, primo marito della popstar e già destinatario di un ordine restrittivo che gli impediva di avvicinarsi a lei, è finita con l'arresto dell'uomo e l'accusa di violazione di domicilio, vandalismo e percosse. Ora, gli avvocati sono riusciti a ottenere un ordine di protezione d'emergenza. Mathew Rosengart, avvocato di Britney Spears, ha ringraziato le forze dell'ordine: "Questa è stata una violazione della sicurezza oltraggiosa e vergognosa, e spero che le forze dell'ordine facciano tutto il possibile per garantire che il signor Alexander sia perseguito e condannato pienamente e vigorosamente per le sue azioni criminali". Al matrimonio c'erano anche super vip del calibro di Madonna, Paris Hilton e di Alessandro Del Piero, molto amico dello sposo.

L'arresto e la cauzione fissata a 22.500 dollari

Jason Allen Alexander dovrà rispondere delle accuse di violazione di domicilio, vandalismo e percosse. È stato anche arrestato per pena sospesa: doveva già rispondere di appropriazione indebita, di furto e ricettazione. Attualmente si trova nella prigione dello sceriffo della contea di Ventura. Secondo quanto scritto dal rapporto, come rivela Page Six, l'uomo aveva con sé un coltello quando è entrato a casa della Britney Spears. La cauzione è fissata a 22.500 dollari.

L'irruzione

Il video dell'irruzione è stato registrato dallo stesso Jason Allen Alexander, in evidente stato confusionale: una diretta Instagram nella quale si leggevano anche i commenti dei follower che in diretta gli intimavano di uscire dalla casa di Britney Spears. L'uomo, nel video, si aggira nervosamente per la casa cercando con insistenza di entrare nel giardino e incontrare Britney Spears: "Mi ha invitato lei qui. Lei è la mia prima moglie, la mia unica moglie. Io sono il suo primo marito. Sono qui per rovinare il matrimonio…"

Il matrimonio

Il matrimonio di Jason Allen Alexander e Britney Spears era durato solamente 55 ore nel 2004. Si erano sposati a Las Vegas. La cerimonia fu praticamente annullata subito. Nello stesso anno, infatti, Britney Spears sposò Kevin Federline, dal quale divorziò nel 2007 dopo due figli, Sean Preston (16 anni) e Jayden (15 anni).