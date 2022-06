Britney Spears sposa Sam Ashgari, ma la sua famiglia è assente al matrimonio Secondo i magazine americani, il momento dell’annunciato matrimonio tra Britney e Sam Ashgari sarebbe finalmente arrivato, ma al suo fianco a condividere la gioia ci sarebbe solo il fratello Bryan.

A cura di Giulia Turco

Britney Spears sta per avverare il sogno delle nozze. Secondo quanto raccontano i magazine americani, il momento dell'annunciato matrimonio con Sam Ashgari sarebbe finalmente arrivato, ma al suo fianco a condividere la gioia non ci sarebbe buona parte della sua famiglia. Non c'erano dubbi sul fatto che non ci sarebbe stato il padre Jamie Spears, che ha perso la causa per la tutela legale della figlia, ma non sarebbe l'unico assente.

Come saranno le nozze di Britney Spears

Secondo quanto riportano fonti vicine a TMZ, la coppia si sposerà giovedì 9 giugno con una cerimonia molto intima ed esclusiva. Dovrebbero esserci all’incirca un centinaio di invitati. Il fratello della pop star, Bryan, dovrebbe essere presente, mentre la madre, il padre e la sorella Jamie Lynn avrebbero deciso di non partecipare. Non è chiaro dunque chi sarà a portare Britney all’altare, i dettagli della cerimonia sarebbero stati in fase di elaborazione fino all’ultimo. Nel frattempo la cantante ha trascorso gli ultimi giorni prima delle nozze festeggiando il suo amore con Sam e girando a bordo di una Rolls-Royce bevendo champagne.

La notizia dell'aborto

A metà maggio la pop star aveva scioccato il suo pubblico con il triste annuncio dell'aborto: "Abbiamo perso il nostro bambino all’inizio della gravidanza”, aveva fatto sapere tramite social. “Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare per annunciare fino a quando non fosse passato più tempo, tuttavia eravamo eccessivamente entusiasti di condividere questa splendida notizia”, aveva spiegato. Tempo una settimana e i suoi fan avevano colto, nelle sue pose nude sui social, un segnale di aiuto, un campanello d’allarme sul suo stato di salute mentale. "Oh Britney, no…Solo no!". Un fan poi lancia un'allarme di aiuto: "Qualcuno deve aiutarla con i social, al più presto", "Sto piangendo per lei, aiutatela".