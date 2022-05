Britney Spears e Sam Ashgari: “Abbiamo perso il bambino, momento devastante” La cantante e il compagno annunciano di aver perso il bambino. Britney Spears aveva dato notizia della sua terza gravidanza alcune settimane fa.

A cura di Andrea Parrella

Britney Spears ha annunciato di aver perso il suo bambino. La cantante ha dato la notizia via Instagram, pubblicando un breve messaggio in cui ha espresso il dolore per la notizia, chiedendo privacy in questo momento di difficoltà.

L'annuncio di Britney Spears

Poche parole quelle utilizzate da Britney Spears per dare questo doloroso annuncio: "È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare di aver perso il nostro bambino all'inizio della gravidanza", ha scritto la cantante sul suo account Instagram. ‘Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare per annunciare fino a quando non fosse passato più tempo, tuttavia eravamo eccessivamente entusiasti di condividere questa splendida notizia". Quindi Britney Spears ha aggiunto:

‘Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo a cercare di allargare la nostra bella famiglia. Siamo grati per tutto il vostro supporto. Chiediamo gentilmente la privacy in questo momento difficile.'

L'annuncio della terza gravidanza

La cantante, che solo da pochi mesi è uscita da un complesso periodo della sua vita dopo la fine della conservatorship di suo padre, aveva dato notizia della sua terza gravidanza poche settimane fa. Si trattava della prima con il compagno Sam Ashgari, ma Britney Spears è già madre di Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15 anni, nati dal matrimonio con Kevin Federline.

La libertà di Britney Spears dopo la fine della conservatorship

Una gravidanza che aveva risollevato Britney Spears dopo anni difficili. Si era infatti chiuso poche settimane fa il lunghissimo periodo di tutela legale che il padre di Britney Spears ha avuto sulle finanze e sulla vita di sua figlia. Il tribunale di Los Angeles ha revocato la ‘conservatorship‘ della star statunitense che è tornata a disporre liberamente della sua vita e del suo patrimonio. Il giudice della Corte Suprema della Contea, Brenda Penny, si è pronunciato a favore della richiesta della Spears che da tempo chiedeva libertà dalla tutela legale che il padre James ha su di lei dal 2008. L'esito finale ha mandato in visibilio i tantissimi fan radunati sotto la sede del tribunale con lo slogan Free Britney tra le mani, ripresi e pubblicati sui social dalla cantante.