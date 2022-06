Sam Asghari e le nozze con Britney Spears: “Una fiaba, nessuno mi notava prima che stessi con lei” Sam Asghari parla per la prima volta del matrimonio con Britney Spears. Il modello e attore ha ammesso che la moglie è stata fondamentale nella sua carriera.

A cura di Daniela Seclì

Sam Asghari e Britney Spears sono diventati marito e moglie lo scorso 10 giugno. In queste ore, il modello e attore ha rilasciato un’intervista a Good Morning America. Presto lo vedremo nelle sale nel film Hot Seat, diretto da James Cullen Bressack, con Kevin Dillon, Mel Gibson e Shannen Doherty. Nel corso della chiacchierata, ha parlato anche delle nozze con la popstar.

Il matrimonio di Britney Spears e Sam Asghari

Sam Asghari ha accennato al percorso che lui e Britney Spears hanno fatto come coppia, che li ha portati a voler consacrare il loro amore con una cerimonia nuziale: “Avremmo dovuto sposarci prima. Immaginavamo il nostro matrimonio come una fiaba e lo è stato. Volevamo festeggiare con le persone che amiamo, con coloro che ci sono più vicini. Volevamo solo festeggiare e questo è ciò che abbiamo fatto”. Era il 2016 quando Sam Asghari compariva nel video di Britney Spears Slumber Party. È lì che avvenne il primo incontro tra loro. Poi una lunga relazione culminata nel 2021 con il fidanzamento e a giugno del 2022 con il matrimonio, celebrato con star del calibro di Madonna e Donatella Versace. Pochi mesi prima delle nozze, il dolore per la perdita del figlio che la coppia aspettava.

Sam Asghari ammette il ruolo chiave della moglie nella sua carriera

Nel corso dell’intervista, Sam Asghari è stato estremamente onesto. Ha riconosciuto che le possibilità che si sono aperte nella sua carriera di attore, sono scaturite dall’enorme visibilità che il rapporto con Britney Spears gli ha donato. Prima di avvicinarsi alla popstar, era molto più complesso per lui farsi notare:

