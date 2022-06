Britney Spears torna su Instagram dopo le nozze: “Niente luna di miele, ho cambiato casa” Dopo le nozze con Sam Asghari, celebrate lo scorso 9 giugno, Britney Spears è tornata su Instagram spiegando come ha trascorso le prime due settimane con il marito. “Non sono ancora stata in luna di miele… mi sono sposata e mi sono trasferita in una nuova casa”, ha scritto la popstar accanto a una sua foto in costume nella nuova piscina.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo il matrimonio con Sam Asghari, celebrato il 9 giugno, Britney Spears si è presa una pausa dai social. La star ha deciso di allontanarsi temporaneamente da Instagram e trascorrere del tempo con il marito. Ora, a distanza di qualche settimana, è tornata a pubblicare una foto che la ritrae in costume in piscina spiegando come ha trascorso l'ultimo periodo: non è ancora stata in luna di miele ma ha cambiato casa.

Le prime due settimane di Britney Spears con Sam Asghari

La cantante di Toxic è tornata sui social con un lungo post in cui ha spiegato come ha trascorso le prime due settimane da sposata. Non è stata in luna di miele con il marito Sam Asghari, come si potrebbe pensare, ma è stata impegnata in un progetto ben più grande: il trasloco. Dopo le nozze celebrate proprio nella sua villa di Thousand Oaks, in California, Britney Spears ha fatto sapere di aver cambiato casa, mostrandosi in costume nella sua nuova piscina e condividendo un video del marito mentre si tuffa in acqua. "Non sono ancora stata in luna di miele… mi sono sposata e mi sono trasferita in una nuova casa più o meno nello stesso periodo… non è la cosa più intelligente da fare… … vabbè sta prendendo forma … è così strano che mi sveglio ed è tutto nuovo … nuova piscina … nuova cucina … nuovo letto … penso di essere sotto shock !!!", ha scritto la cantante sui social.

La coppia si sta piano piano ambientando nella nuova casa e la neo sposa ha voluto dare qualche informazione in più riguardo alla struttura, come la presenza di una piscina con uno scivolo e un ampio spazio verde per i suoi animali. La popstar si sta godendo del tempo con il marito, rilassandosi e prendendosi una pausa:

Devo ancora capire un paio di cose … Mi piace sicuramente stare fuori, ma mi piace anche stare dentro … […] Il cambiamento è così grandioso … come dicono i miei figli … che è da cogliere!!! Dal momento che sono così sfigata … sì, continuerò a condividere … mi tiene sulla buona strada … la mia famiglia ha sempre avuto un modo di farmi sapere … beh credo di avere un bel modo anche io !!! Ho fatto un bel tuffo nella mia piscina … è così luminosa e ha un bello spazio per rilassarsi … e uno scivolo … Sono andata giù già 4 volte… è bello veloce !!! Ho tagliato tutti i miei capelli e mio marito appena mi ha fatto una bistecca … la vita è buona

Il matrimonio con Sam Asghari

Dopo 5 anni di fidanzamento, la popstar ha sposato ufficialmente l'attore con una cerimonia in grande stile che si è svolta il 9 giugno nella villa di Thousand Oaks, di proprietà della famiglia Spears. Un evento al quale hanno partecipato circa 60 invitati, tra i quali la star Madonna, la stilista Donatella Versace (che ha anche disegnato l'abito della sposa), Drew Barrymore. Il grande giorno della coppia è iniziato con un imprevisto: l'ex marito di Britney Spears, Jason Alexander, ha fatto irruzione alla celebrazione cercando di interromperlo, ma per fortuna il tutto si è risolto nel migliore dei modi.