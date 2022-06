La madre di Britney Spears sulle nozze della figlia a cui non è stata invitata: “Sono felice per te” Britney Spears non ha invitato alle nozze con Sam Asghari, che si sono svolte il 9 giugno nella sua villa californiana, la madre Lynne Spears. La donna ha però voluto commentare ugualmente il grande giorno della figlia: “Sei così radiosa e felice, sono contenta per te”.

A cura di Elisabetta Murina

È destinato a far discutere il matrimonio di Britney Spears con Sam Asghari, che si è tenuto il 9 giugno nella villa californiana di Thousand Oaks. Il grande giorno della popstar, arrivato dopo la fine della conservatorship, è iniziato con l'irruzione dell'ex marito nella location, che ha tentato di sabotare la cerimonia. L'incidente, per fortuna, non ha impedito l'unione tra i due sposi, alla quale hanno assistito oltre 60 invitati e che arriva dopo 5 anni di fidanzamento. Grande assente alle nozze la famiglia della star, tra cui la madre Lynne Spears e il padre Jamie, non invitati.

Il commento di Lynne Spears, madre di Britney

Anche se non è stata invitata alle nozze, Lynne Spears ha voluto comunque lasciare un pensiero per il grande giorno della figlia Britney, che si è tenuto proprio nella villa di sua proprietà. E così, sotto un suo post Instagram, ha commentato: "Sei così radiosa e felice. Il tuo matrimonio è il matrimonio da ‘Sogno'! E farlo a casa tua lo rende così speciale e romantico. Sono così felice per te! Ti amo".

Il rapporto tra Britney Spears e la madre Lynne

La popstar ha deciso di non invitare al suo matrimonio la madre Lynne, che ha accusato duramente durante il periodo della conservatorship, la tutela legale del padre Jamie nei suoi confronti. In un lungo post pubblicato lo scorso novembre, la cantate ha per la prima volta ritenuto responsabile la madre di essere il capro espiatorio dietro i 13 anni di controllo psicologico, legale ed economico sofferti:

Mio padre potrebbe avere anche iniziato la conservatorship 13 anni fa, ma quello che la gente non sa è che è stata mia madre a dargli l'idea in origine. Non riavrò mai indietro quegli anni, mi ha segretamente rovinato la vita.

Un rapporto con la figura materna difficile, quindi, che l'ha spinta a non volerla nel suo grande giorno, nonostante lei le abbia comunque augurato il meglio per questo nuovo capitolo della sua vita.