L’ex marito di Britney Spears irrompe al suo matrimonio con Sam Ashgari L’ex marito di Britney Spears, Jason Alexader, ha fatto irruzione al matrimonio della cantante con il modello Sam Ashgari. L’uomo che diceva di essere stato invitato, è stato poi ammanettato dalla polizia.

A cura di Ilaria Costabile

Doveva essere un giorno di festa per Britney Spears, ma anche le sue nozze con Sam Ashagari non sono state propriamente tranquille. Dopo quattro anni insieme i due erano decisi a coronare il loro sogno d'amore, ma secondo quanto riportato dal sito americano Tmz, nella dimora della pop star ha fatto irruzione il suo ex marito, Jason Alexander, probabilmente per rovinarle i festeggiamenti. La loro unione, nel lontano 2004, è durata poco più due giorni.

L'irruzione di Jason Alexander

Jason Alexander si è presentato, quindi, a casa di Britney Spears nella contea di Ventura, a Los Angeles, cercando di fare irruzione nell'abitazione dove si stavano festeggiando le nozze tra la cantante e il fidanzato Sam Ashagri, conosciuto nel 2016. Stando a quanto riportato da Tmz, l'ex marito della pop star sarebbe stato fermato dagli agenti della sicurezza, a cui aveva dichiarato di essere stato incluso tra gli invitati. A seguito di questo primo inconveniente, l'uomo è stato poi raggiunto dalla polizia e ammanettato. Quello con Jason Alexander, un suo amico di infanzia, è stato il primo matrimonio di Britney Spears, celebrato quando aveva appena 23 anni, e annullato dopo sole 55 ore dalla celebrazione.

Le nozze con Ashgari e la faida legale con Federlaine

Il matrimonio con Sam Ashagri, quindi, sarebbe il terzo con la cantante, che nel 2004 sposò il ballerino Kevin Federlaine, dal quale ha avuto due figli che attualmente sono sotto la custodia del padre, con il quale trascorrono più di metà della loro vita, incontrando la madre per il poco tempo rimanente. Ragion per cui con il suo ex è in corso una vera e propria faida legale, che ruota attorno all'affidamento dei figli, ancora minorenni. Con il modello e attuale marito, Britney Spears è fidanzata ufficialmente dallo scorso anno, poco prima che fosse stata liberata dalla custodia legale del padre Jamie che, di fatto, aveva il pieno controllo di tutte le sua attività nonché dei suoi beni, a causa di presunti problemi mentali che avrebbero reso la cantate incapace di gestire il suo patrimonio. I due, finalmente liberi dalla stretta di ferro della conservatorship, hanno quindi deciso di convolare a nozze e lo scorso aprile la Spears aveva annunciato anche una gravidanza, ma a distanza di un mese ha poi perso il bambino.