Britney Spears è incinta, la cantante sarà madre per la terza volta Britney Spears ha annunciato l’attesa del terzo figlio, il primo con il compagno Sam Ashgari. A 40 anni la cantante vive una vita nuova, dopo la fine della lunga tutela legale di suo padre durata ben 13 anni.

A cura di Andrea Parrella

Britney Spears aspetta il terzo figlio. La cantante, che solo da pochi mesi è uscita da un complesso periodo della sua vita dopo lafine della conservatorship di suo padre. Si tratta della prima gravidanza con il compagno Sam Ashgari, l'annuncio è arrivato proprio tramite Britney Spears, che ha informato i suoi fan attraverso un post su Instagram: "Beh ho comprato un test di gravidanza e beh… Avrò un bambino" ha scritto la quarantenne pop star.

La notizia della gravidanza

Britney Spears è già madre di Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15 anni, nati dal matrimonio con Kevin Federline. Il post pubblicato dall'artista prosegue così: "Naturalmente non andrò tanto in giro perché i paparazzi devono fare soldi con le mie foto come purtroppo hanno già fatto" scrive Spears in un post pieno di puntini e di emoticon. "E' dura perché quando ero incinta ho già sofferto di depressione perinatale… E devo dire che è assolutamente orrendo… Allora le donne non ne parlavano tanto" scrive la pop star concludendo "Questa volta farò yoga tutti i giorni!".

La libertà di Britney Spears dopo la fine della conservatorship

Si è chiusa poche settimane fa il lunghissimo periodo di tutela legale che il padre di Britney Spears ha avuto sulle finanze e sulla vita di sua figlia. Il tribunale di Los Angeles ha revocato la ‘conservatorship‘ della star statunitense che è tornata a disporre liberamente della sua vita e del suo patrimonio. Il giudice della Corte Suprema della Contea, Brenda Penny, si è pronunciato a favore della richiesta della Spears che da tempo chiedeva libertà dalla tutela legale che il padre James ha su di lei dal 2008. L'esito finale ha mandato in visibilio i tantissimi fan radunati sotto la sede del tribunale con lo slogan Free Britney tra le mani, ripresi e pubblicati sui social dalla cantante.