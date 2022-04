Justin Timberlake reagisce alla notizia di Britney Spears incinta per la terza volta Sono passati 20 anni dalla loro storia, eppure Justin Timberlake e Britney Spears sono rimasti una delle coppie più iconiche di sempre. Alla notizia della terza gravidanza della pop star, i paparazzi hanno letteralmente preso d’assalto Timberlake per un commento.

A cura di Giulia Turco

Mentre Britney Spears annuncia al mondo la notizia della sua terza gravidanza, il gossip si scatena alla ricerca di commenti e dettagli. Di recente liberata dalla tutela legale del padre dopo anni di vicende in tribunale, la pop star ha dato inizio ad un nuovo capitolo della sua vita al fianco del compagno Sam Ashgari, istruttore di fitness, che si prepara a diventare padre per la prima volta: "La paternità è qualcosa a cui ho sempre aspirato e non la prendo alla leggera. Sarà il lavoro più importante che io abbia mai fatto".

Il commento di Timberlake alla gravidanza di Britney Spears

La relazione tra Britney e Timberlake ha segnato il mondo del pop dei primi anni 2000. Insieme precisamente dal 1998 al 2022, si lasciarono non senza polemiche. Lui prima smentì la verginità della cantante, poi lasciò intendere che lo avesse tradito nel video di "Cry me a river". Da allora sono passati 20 anni ed entrambi sono andati avanti con le proprie vite. Timberlake, oggi sposato con l'attrice Jessica Biel, è stato fermato da diversi paparazzi per le strade di Los Angeles dove vive, per un commento sulla gravidanza. In uno dei video rimbalzati sui social, l'artista appare piuttosto infastidito dall'incalzare dei reporter sull'argomento e ad uno di loro risponde "Basta smettila, vattene", senza dare alcuna risposta a riguardo.

C'è ancora astio tra Britney Spears e Justin Timberlake

Poche settimane prima di annunciare la gravidanza, Britney Spears aveva pubblicato sui social un post di accuse nei confronti di Timberlake, rimuginando sulla loro storia conclusa 20 anni prima e sostenendo che il collega avrebbe sfruttato la sua immagine per avere maggiore successo nel mondo ella musica. Nonostante gli anni passati, la coppia nell'immaginario comune è rimasta una delle più iconiche degli ultimi decenni, tanto che lo stesso Timberlake di recente si era sentito in dovere di scusarsi pubblicamente e tornare sull'argomento dopo l'uscita del documentario "Framing Britney Spears", che mostra la loro relazione come elemento influente sulla depressione di cui ha sofferto in seguito la cantante. "Sono profondamente dispiaciuto per le volte nella mia vita in cui le mie azioni hanno contribuito al problema, in cui ho parlato a sproposito o non ho parlato per ciò che invece era giusto. Capisco di non aver fatto abbastanza in quei momenti e in molti altri e di aver beneficiato di un sistema che condona misoginia e razzismo".