Britney Spears mamma per la terza volta, le parole dell’ex marito: “Sono felice per te” Dopo l’annuncio della terza gravidanza di Britney Spears, arriva la reazione del suo ex marito e padre dei primi due figli della popstar: “Ti auguro ogni bene”.

Britney Spears è pronta a diventare mamma per la terza volta. Una delle reazioni più dolci, in un certo senso anche inaspettate, arrivano dal suo ex marito e padre dei suoi primi due figli, Kevin Federline. L'ex ballerino ha voluto congratularsi con Britney e le ha inviato un messaggio d'auguri molto dolce, in cui le augura di stare sempre bene. Come è noto, Britney Spears e Kevin Federline sono stati sposati tre anni e poi hanno divorziato nel 2007. Durante il loro matrimonio sono nati due figli: Sean Preston, che oggi ha 16 anni, e Jayden James che oggi di anni ne ha 15. Dopo la separazione, è stato Kevin Federline ad ottenere la piena custodia dei figli, complice il periodo complesso che Britney Spears si è lasciato alle spalle soltanto da poco. Secondo le ultime notizie, oggi la cantante ha recuperato il 30% della custodia mentre all'ex ballerino resta il 70%. I rapporti sono comunque buoni.

Le parole dell'ex marito

Nella serata di ieri, il portavoce di Kevin Federline, l'avvocato Mark Vincent, ha rilasciato un commento alla NBC News: "Kevin è a conoscenza della notizia e augura il meglio a Britney Spears per una gravidanza sana e felice e si congratula con lei e con Sam Asghari, augurando a entrambi ogni bene nel vivere la genitorialità". Lo stesso Asghari su Instgram ha commentato: "Il matrimonio e i figli sono una parte naturale di una relazione forte, piena di amore e rispetto. La paternità è qualcosa che ho sempre atteso e non la prendo alla leggera, anzi sarà il lavoro più importante che potrò mai fare".

La notizia della gravidanza

Britney Spears ha annunciato la sua terza gravidanza su Instagram. Così ha spiegato: "Ho comprato un test di gravidanza e beh… Avrò un bambino. Naturalmente non andrò tanto in giro perché i paparazzi devono fare soldi con le mie foto come purtroppo hanno già fatto. È dura perché quando ero incinta ho già sofferto di depressione perinatale… E devo dire che è assolutamente orrendo… Allora le donne non ne parlavano tanto" scrive la pop star concludendo "Questa volta farò yoga tutti i giorni!". Britney Spears ha sofferto di depressione perinatale, che si traduce in un disturbo dell'umore che colpisce generalmente le neo mamme durante la gravidanza oppure nell'anno successivo al parto.