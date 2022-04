Britney Spears incinta, la reazione del compagno Sam Asghari Dopo l’annuncio della gravidanza di Britney Spears, arriva anche la reazione social del suo compagno, il modello a istruttore di fitness Sam Asghari.

A cura di Daniela Seclì

Britney Spears ha annunciato di essere incinta. La cantante è in dolce attesa del terzo figlio. Dopo Sean Preston e Jayden James avuti dall'ex marito Kevin Federline, aspetta un bambino dal compagno Sam Asghari. Dopo l'annuncio della gravidanza, è arrivata anche la reazione social del modello e istruttore di fitness.

Sam Asghari non vede l'ora di diventare padre

Sam Asghari, in un post pubblicato su Instagram, ha commentato la notizia del bebè in arrivo. Per il ventottenne, è il primo figlio. Il modello, che ha corredato il post con l'immagine di una leonessa e di un leone che coccolano il loro leoncino, si è detto entusiasta:

"Il matrimonio e i figli sono una parte naturale di una relazione forte e piena di amore e rispetto. La paternità è qualcosa a cui ho sempre aspirato e non la prendo alla leggera. Sarà il lavoro più importante che io abbia mai fatto".

Britney Spears annuncia la terza gravidanza

Il post in cui Britney Spears annunciava la gravidanza, è stato accolto in poche ore da oltre un milione e mezzo di like e più di 50 mila commenti. La notizia ha fatto il giro del mondo. L'artista ha spiegato che prima di partire per Maui aveva perso tanto peso, ma in poco tempo lo ha ripreso. È stato Sam Asghari il primo ad avere il dubbio che la sua compagna fosse incinta:

"Ho fatto un test di gravidanza e, bene, sono incinta. Non uscirò molto, a causa dei paparazzi che tentano di fare soldi fotografandomi, come già stanno facendo. È dura perché nelle precedenti gravidanze ho avuto la depressione perinatale. È stato orribile. All'epoca le donne non ne parlavano. Alcuni considerano pericoloso che una donna si lamenti in questo modo mentre aspetta un bambino, ma ora le donne ne parlano di più. Grazie a Dio, non dobbiamo tenere segreto questo dolore. Stavolta farò yoga tutti i giorni, diffondendo gioia e amore".

Intanto, a molti non è sfuggito un dettaglio: nel post Britney Spears si rivolge al suo compagno definendolo "marito". Il mese scorso, in occasione del compleanno di Sam Asghari, invece lo aveva definito "fidanzato". Non si può escludere che si siano sposati in gran segreto. Al momento, tuttavia, non c'è la conferma ufficiale.