Dove sono i figli adolescenti di Britney Spears ora che la mamma è di nuovo incinta Britney Spears ha annunciato di essere incinta. La cantante riassaporerà la gioia della maternità, dopo la nascita di Sean Preston e Jayden James, che oggi hanno rispettivamente 16 e 15 anni. Ecco che rapporto ha con i due figli nati dal matrimonio con Kevin Federline.

A cura di Daniela Seclì

A sinistra Jaden James, a destra Sean Preston

Britney Spears ha annunciato di essere incinta. La cantante è in dolce attesa del suo terzo figlio, il primo con il compagno Sam Asghari. A 40 anni, dunque, riassaporerà la gioia della maternità e darà un fratellino o una sorellina a Sean Preston e Jayden James, che oggi hanno rispettivamente 16 e 15 anni.

Perché Britney Spears non ha foto con i figli sui social?

Britney Spears è perdutamente innamorata dei due figli avuti dall'ex marito Kevin Federline. Se in passato, pubblicava spesso delle Instagram Stories che ritraevano il tempo trascorso insieme, di recente la musica è cambiata. Sean e Jayden non compaiono più tra gli scatti del profilo Instagram della cantante. Spears ha spiegato che preferiscono "esprimere la loro identità", senza essere fagocitati da quella ingombrante dei loro genitori. Nonostante non compaiano insieme pubblicamente, ciò non toglie l'immenso affetto che li lega: "Sono estremamente fortunata, perché i miei bambini sono così gentili e dolci. Dimostrano che qualcosa di buono devo avere pur fatto". Lo scorso 13 marzo, inoltre, ha scritto su Instagram:

"Quando i bambini crescono fa letteralmente schifo. Non hanno più bisogno di me. Ho pianto tantissimo per i miei figli. Spero che un giorno io possa mostrarvi foto più recenti di noi, nel frattempo rispetto il loro desiderio".

Britney e i suoi figli, dal distacco durante la tutela legale a oggi

Durante gli anni in cui Britney Spears era sotto la tutela legale del padre, poteva trascorrere solo del tempo limitato con i suoi figli. Poteva vederli nel corso di visite rigorosamente stabilite dall'alto. Ma come procede oggi? Una fonte ha rivelato a US Weekly, che l'artista vede "sempre meno" i suoi figli Jayden e Sean, ma solo perché i due adolescenti preferiscono trascorrere il loro tempo con gli amici anziché con i genitori, come accade spesso a quell'età:

