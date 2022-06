I figli di Britney Spears disertano il matrimonio della madre, parla l’avvocato di Kevin Federline Sean Preston e Jaden James, figli di Britney Spears, non parteciperanno al matrimonio della madre con Sam Ashgari. Lo conferma l’avvocato di Kevin Federline, padre dei due ragazzi.

A cura di Stefania Rocco

Alle nozze di Britney Spears e Sam Ashgari non parteciperanno Sean Preston e Jayden James, i figli che la popstar ha avuto dall’ex compagno Kevin Federline. A confermarlo a TMZ è stato Mark Vincent Kaplan, avvocato del ballerino che a lungo è stato il compagno di Britney. Il legale ha fatto sapere che i ragazzi, 16 e 15 anni, non prenderanno parte alle nozze della madre ma che augurano alla coppia il meglio per il loro futuro insieme.

Le nozze di Britney Spears e Sam Ashgari

Britney Spears e il compagno Sam Ashgari si sposeranno tra poche ore a Los Angeles. Alle nozze saranno presenti un centinaio di invitati circa. Ad accompagnare la popstar solo il fratello Bryan. I genitori e la sorella Jamie Lynn hanno preferito non esserci, anche in virtù dei recenti contrasti diventati pubblici in occasione della causa legale per la conservatorship, una misura revocata solo pochi mesi fa, cosa che ha consentito alla popstar di riprendersi la sua vita e viverla senza la supervisione di un tutore legale.

Britney Spears insieme ai figli Sean Preston e Jaden James

L’aborto raccontato sui social

Sam e Britney non hanno mai nascosto il desiderio di diventare una famiglia. Adesso che sono entrambi liberi di vivere la loro storia d’amore senza ingerenze esterne, e senza il controllo esercitato per anni sulla vita pubblicata e privata dell'artista, stanno per realizzare il proposito che si erano prefissati. Proprio di recente, Spears aveva annunciato di essere incinta del compagno salvo poi comunicare ai fan di avere avuto un aborto. Una notizia dolorosa che Britney aveva comunicato attraverso i suoi canali social: “Abbiamo perso il nostro bambino all’inizio della gravidanza. Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare per annunciare fino a quando non fosse passato più tempo, tuttavia eravamo eccessivamente entusiasti di condividere questa splendida notizia”.