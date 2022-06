Britney Spears e Madonna, il bacio al matrimonio ricorda quello iconico di 19 anni fa Durante i festeggiamenti del suo matrimonio, Britney Spears si è scambiata un bacio con Madonna, a cui è legata da una solida amicizia. La foto è diventata virale perché il pensiero di tutti è corso al bacio iconico che le due star si scambiarono sul palco degli MTV Video Music Awards nel 2003.

A cura di Daniela Seclì

Britney Spears e Madonna, il bacio nel 2003 e il bacio alla festa di matrimonio nel 2022

In queste ore, Britney Spears sta festeggiando le nozze con Sam Asghari. L'inizio di questa giornata così speciale per l'artista è stato decisamente turbolento. L'ex marito della star, Jason Alexander, infatti ha fatto irruzione al grido di: "Lei è la mia prima moglie, la mia unica moglie". Il loro matrimonio, celebrato nel 2004, è durato solo 55 ore. L'uomo è stato arrestato e l'avvocato di Britney Spears si è detto pronto a impegnarsi perché ottenga una pena adeguata. Dopo questo scossone, che avrebbe reso la popstar "triste e furiosa", la situazione è rientrata e Britney si è goduta la cerimonia nuziale e la grande festa in compagnia delle sue amiche.

Britney Spears e Madonna cantano con Donatella Versace e Paris Hilton

Gli invitati al matrimonio di Britney Spears erano decisamente stellari. Tra coloro che hanno partecipato alla cerimonia anche Donatella Versace, che ha creato l'abito da sposa della cantante e il sensuale vestito rosso indossato alla festa, Drew Barrymore, Paris Hilton, Selena Gomez e poi lei, la regina del pop, Madonna. Quest'ultima ha intonato insieme alle invitate alcune strofe della canzone Vogue.

Il bacio tra Britney e Madonna ricorda quello agli MTV Video Music Awards

Britney Spears e Madonna hanno pensato di ricostruire uno tra i momenti più iconici della loro carriera. Era il 2003, Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera si esibivano sul palco degli MTV Video Music Awards. La performance iniziò con Britney che intonava Like a Virgin, vestita da sposa e scendendo giù da una gigante torta nuziale. Christina la raggiungeva sul palco, anche lei in abito da sposa. Infine, entrava Madonna, vestita di nero, l'applauso del pubblico esplodeva mentre lei intonava Hollywood. Poi baciava sulle labbra prima Britney Spears e poi Christina Aguilera. L'esibizione si concludeva con Missy Elliot. Il giorno dopo tutti i giornali parlavano del bacio tra Britney Spears e Madonna. Le due artiste hanno pensato di replicare in queste ore e durante la festa di matrimonio, si sono scambiate un bacio sulle labbra. Non sorprende che la foto sia diventata virale e il pensiero sia tornato a 19 anni fa.