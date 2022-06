L’abito da sposa di Britney Spears: maxi strascico e spalle nude per il matrimonio Britney Spears si è sposata con Sam Asghari in una cerimonia intima e riservata: la sposa ha indossato un romantico abito bianco Made in Italy.

A cura di Beatrice Manca

Dopo molte ore di silenzio stampa finalmente Britney Spears e Sam Asghari hanno condiviso le foto del loro matrimonio segreto. La popstar era romantica con un abito da sposa classico, con maxi scollatura a cuore e velo lungo fino a terra, mentre lo sposo ha scelto un classico smoking nero con i mocassini. L'abito bianco è stato creato da Donatella Versace, amica di lunga data di Britney Spears, presente alle nozze.

L'abito da sposa di Britney Spears con lo strascico

Britney Spears, 40 anni, ha sposato il suo personal trainer in un'intima cerimonia nella casa di Los Angeles. Sotto un tetto di rose la coppia si è scambiata anelli scintillanti (al posto delle classiche fedi d'oro) di fronte a circa sessanta invitati, tra cui moltissimi ospiti vip. La popstar ha indossato un abito bianco dalla linea molto semplice: lungo, scivolato e con profonda scollatura a cuore che lasciava le spalle nude. La gonna del vestito si apriva con un profondo spacco laterale e terminava con un lungo strascico. Per l'arrivo all'altare Britney Spears ha indossato sul capo un velo bianco lungo fino ai piedi, coordinato ai guanti trasparenti.

L'abito è stato realizzato nell'atelier di Donatella Versace, amica di lunga data della cantante, che ha poi potuto ammirare il risultato finale di persona: la stilista italiana era presente alla cerimonia. Non poteva certo mancare un dettaglio "anni Duemila": la sposa ha indossato un nastro bianco al collo a mo' di choker. Britney Spears era assolutamente raggiante di felicità: ha pettinato i capelli in morbide onde e per il trucco si è affidata alla make up artist delle star Charlotte Tilbury, che ha creato per lei un look radioso e classico al tempo stesso, realizzato dalla nipote Sofia.

Il minidress di Britney Spears per la festa di nozze

Dopo la cerimonia, la popstar si è cambiata d'abito: per il ricevimento ha sfoggiato due minidress corti e sensuali, pensati per ballare e divertirsi. Il primo è un abito nero Versace a mo' di blazer, mentre il secondo è un abito rosso acceso, corto e con le frange. La cantante indossava un paio di scarpe con il tacco scintillanti, tolte per scatenarsi a ritmo di musica insieme alle ospiti vip. Al ricevimento era presente Madonna, che indossava un abito caftano a fantasia e ha ‘baciato' sulle labbra la sposa (ricreando lo storico bacio di Mtv). Tra le invitate sono state fotografate anche Selena Gomez, con una tuta jumpsuit senza spalline, e Paris Hilton, che ha "infranto" le regole di bon ton con un look nero. A tutti gli ospiti è stato chiesto di non usare i cellulari per non rischiare di far trapelare le immagini della cerimonia prima del tempo. A giudicare dalle foto la festa di nozze è stata un successo: tra lacrime e abbracci tutti si sono divertiti, augurando il meglio ai novelli sposi.