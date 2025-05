Chi ha firmato l’abito da sposa di Arianna Cirrincione per il matrimonio con Andrea Cerioli

video suggerito

Dopo sei anni insieme e la nascita di una figlia, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono diventati marito e moglie. La sposa ha disegnato il proprio abito.

A cura di Giusy Dente

Maggio è il mese dei matrimoni per antonomasia ed infatti tocca anche a una coppia molto amata dal pubblico. Si tratta di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata davanti alle telecamere, nel programma "Uomini e Donne". Dopo sei anni insieme e la nascita di una figlia che hanno chiamato Allegra, i due sono pronti a convolare a nozze e diventare marito e moglie.

Il matrimonio di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli

Tutto è pronto ed è giunto il fatidico giorno delle nozze tanto atteso. La coppia si è dedicata a lungo ai preparativi: la proposta di matrimonio è arrivata a giugno 2024 dopo la nascita di Allegra, poi a ottobre c'è stata l'ufficializzazione della data, rivelata durante una puntata di Verissimo.

Ai microfoni di Silvia Toffanin l'ex corteggiatrice aveva spiegato: "Ci sono tantissime cose a cui pensare. Pensavamo una cosa intima, non troppo in grande. Stiamo cercando di capire la location, tra l'Umbria e la Toscana". "Le ho dato carta bianca" aveva commentato l'ex tronista, che dunque si è completamente fidato della compagna per i preparativi e le decisioni più importanti. Top secret il vestito della sposa, che si è rivolta a un brand amatissimo, un nome di riferimento del settore bridal scelto da diverse celebrities.

Il vestito da sposa di Arianna Cirrincione

Arianna Cirrincione ha scelto Pronovias nel grande giorno del sì. Come lei anche Nayra Garibo per le nozze con Francesco Sarcina, ma anche Flora Canto quando ha sposato Enrico Brignano e Angela Robusti quando ha detto sì a Filippo Inzaghi. Su Instagram l'influencer ha mostrato alcune fasi della scelta della creazione in atelier, anche se in realtà ha collaborato in prima persona all'ideazione del modello, così da indossare qualcosa di davvero personale, che possa rappresentarla al meglio e farla esprimere con autenticità. Su Instagram, infatti, ha spiegato:

Realizzare da zero il mio abito da sposa è stata un’emozione unica. Ho voluto mettere un piccolo pezzo di me in ogni dettaglio. L’attesa è quasi finita, non vedo l’ora che possiate vederlo anche voi.

Nel video con cui ha stuzzicato la curiosità dei follower si vede l'influencer indossare due abiti, entrambi bianchi, due modelli abbastanza classici e tradizionali, ma non in stile principesco: uno strapless con spacco e uno impreziosito da ricami floreali con schiena parzialmente nuda, decisamente più glamour. Forse sono quelli a cui si è ispirata per poi dare corpo al suo vestito. Nelle immagini la sposina tocca le stoffe, prova i modelli, osserva le sarte al lavoro tra le macchine per cucire: cosa avrà scelto alla fine?