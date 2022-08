Flora Canto, le nuove foto in abito da sposa: “È fin da piccola che volevo un vestito così” Flora Canto è tornata a parlare del matrimonio con Enrico Brignano a 4 giorni di distanza dal fatidico sì. Ha portato l’attenzione dei followers sul suo primo abito bianco, spiegando per quale motivo lo ha scelto per salire sull’altare.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stato molto emozionante per Flora Canto: dopo 10 anni d'amore e due figli ha sposato il compagno Enrico Brignano, coronando finalmente il suo sogno d'amore. La cerimonia si è tenuta in una splendida location sul mare in provincia di Roma e, complici gli addobbi floreali in total white, ogni dettaglio è diventato magico e spettacolare. Sebbene l'attrice si fosse già lasciata immortalare dagli invitati con indosso i suoi due abiti bianchi principeschi, solo nelle ultime ore ha condiviso sui social le foto ufficiali del matrimonio. Oltre a rivelare alcuni aneddoti sul look bridal scelto, ha dimostrato non poter essere più soddisfatta per il grande passo compiuto.

Flora Canto in abito da sposa

Chi ha firmato gli abiti da sposa di Flora Canto

Flora Canto è tornata a parlare del matrimonio con Enrico Brignano, lo ha fatto attraverso una serie di foto ufficiali in abito bianco. L'attrice si è affidata al brand Pronovias, che ha firmato per lei due diversi vestiti total white, il primo con una pomposa gonna di tulle, il secondo con una sinuosa sirena di pizzo (sfoggiato durante i festeggiamenti finali e il taglio della torta).

Flora Canto in Pronovias

È stato però il look scelto per sfilare sulla navata che l'ha fatta davvero emozionare: tra lo strascico, il lungo velo ricamato e lo scollo a cuore dall'eleganza senza tempo, Flora è riuscita a trasformare in realtà l'abito dei suoi sogni. Il risultato? La "signora Brignano" si è trasformata in una vera e propria principessa raffinata e bon-ton.

L’abito da sposa Pronovias

Flora Canto, il dolce messaggio dopo il matrimonio con Brignano

Il giorno del matrimonio è emozionante e unico e Flora Canto lo ha capito bene, visto che nelle ultime ore ha raccontato un aneddoto dolcissimo a proposito dell'abito bianco indossato sull'altare. Nella didascalia che accompagna le foto in versione bridal ha scritto: "Quando ero piccola e immaginavo il mio matrimonio mi immaginavo così. Perché ho sempre pensato che l’eleganza vera passi per la semplicità ed è così che volevo il mio abito, importante ma al tempo stesso semplice e puro. Una semplicità impreziosita dai punti luce che ti rendono bella e luminosa, con quel velo che ti accarezza il viso e te lo illumina, affinché tutti possano vedere nei tuoi occhi la felicità che stai vivendo in quel preciso attimo di vita". Insomma, la scelta di stile della Canto non è stata casuale: il maxi abito bianco dallo stile semplice ma allo stesso tempo sofisticato è quello che aveva sempre desiderato fin da bambina.