Dove si sono sposati Enrico Brignano e Flora Canto: la location del matrimonio a Palo Laziale Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati a Palo Laziale, vicino Ladispoli. Si sono detti sì e hanno festeggiato in una struttura con vista mare, La Posta Vecchia Hotel.

A cura di Giusy Dente

Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati a La Posta Vecchia Hotel di Palo Laziale

Sabato 30 luglio 2022 Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati: hanno scelto di dirsi sì a Palo Laziale, vicino Ladispoli, in una romantica location con vista mozzafiato sul mare dove hanno festeggiato assieme ad amici, colleghi e parenti. Erano presenti a La Posta Vecchia Hotel un centinaio di persone: tra questi diversi volti noti del mondo dello spettacolo tra cui Matilde Brandi e Tosca d'Aquino, nei panni di damigella della sposa. Ed erano ovviamente presenti i due figli della coppia. Enrico Brignano e Flora Canto, infatti, hanno alle spalle una lunga relazione quasi decennale. Stanno insieme dal 2014: nel 2017 è nata Martina e nel 2021 Niccolò.

La Posta Vecchia Hotel, giardino

La location del matrimonio è La Posta Vecchia Hotel a Ladispoli

Gli sposi hanno scelto di coronare il loro sono d'amore in una location romantica in riva al mare: La Posta Vecchia Hotel. Il sindaco Alessandro Grando ha officiato le nozze davanti ad un centinaio di persone e sui social ha rinnovato i suoi migliori auguri alla coppia: "È stata una cerimonia emozionante e suggestiva, durante la quale ho rivolto agli sposi i più sinceri auguri a nome della nostra città. Evviva gli sposi". Dopo aver pronunciato il fatidico sì, Enrico Brignano e Flora Canto hanno festeggiato con i presenti. Non sono manctai momenti di divertimento e commozione: diversi artisti si sono esibiti per intrattenere gli ospiti su un palco allestito per l'occasione. Un commovente video proiettato su un grande ledwall ha poi ripercorso in immagini questi quasi 10 anni d'amore della coppia, che ha inaugurato le danze con un lento sulle note di L'emozione non ha voce di Adriano Celentano.

La Posta Vecchia Hotel, gli interni

Com'è la struttura dove si sono sposati Enrico Brignano e Flora Canto

La struttura di Palo Laziale si affaccia sul mar Tirreno ed è un luogo molto gettonato per feste private e matrimoni, proprio perché romantico e suggestivo. L'hotel si trova in un palazzo rinascimentale, impreziosita nel tempo da numerosi tesori e opere d'arte. Tra le opere di maggiore valore della collezione, ci sono un enorme arazzo del diciassettesimo secolo, una mappa del grande Piranesi e diversi busti di marmo che raffigurano gli imperatori romani. La Posta Vecchia possiede anche un museo sotterraneo messo a disposizione sia degli ospiti che dei visitatori esterni, dove sono custoditi marmi, sculture, mosaici, anfore e marmi.

La Posta Vecchia Hotel, vista mare

Quanto costa dormire a La posta vecchia hotel"

L'hotel è composto da diverse tipologia di stanze, tutte decorate con particolare eleganza e cura dei dettagli. La Getty Master Suite (che prende il nome dal magnate Jean Paul Getty) è la suite privata più prestigiosa: è un vero e proprio gioiellino lussuoso e maestoso. Vi trovano spazio un'antica panca del XVI secolo, poltrone italiane risalenti al XVII secolo, diverse porcellane Meissen alle pareti.

La Posta Vecchia Hotel, Beach Club

Chiaramente non mancano Beach Club (sorge sotto i bastioni del palazzo ed è dotato di sdraio e ombrelloni) e Beauty centre a disposizione dei clienti: possono scegliere se rilassarsi in piscina o in riva al vicinissimo mare. Ma non mancano alternativi per gli appassionati di sport: campo da tennis, ampio giardino con percorso fitness attrezzato per allenarsi all'aria aperta. In questo periodo una notte presso la Junior Suite costa 1265 euro a notte per due persone; il prezzo sale con la Senior Suite che ne costa 1490 e con la master Suite vista mare dove si arriva a 1870 euro a notte per due persone.