Dove si sono sposati Beatrice Valli e Marco Fantini: le location del matrimonio da sogno a Capri Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati a Capri tra ristoranti storici e ville con panorama mozzafiato. Vediamo tutte le location del loro matrimonio.

A cura di Clara Salzano

Beatrice Valli e Marco Fantini sposi a Capri

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini a Capri si sta rivelando uno degli eventi più attesi e mondani della stagione. Dopo due anni di attesa e rinvii, la nota coppia di influencer si sono dichiarati il proprio amore eterno davanti i figli, la famiglia e gli amici a Capri. Il matrimonio si è svolto in un lungo weekend con diverse location mozzafiato. Scopriamo dove si sono sposati Beatrice Valli e Marco Fantini.

Beatrice Valli e Marco Fantini nel giorno del loro matrimonio

Il matrimonio a Villa Lysis

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati il 29 maggio a Capri sotto uno scenografico arco di rose bianche al tramonto. La location del loro matrimonio con familiari, amici e ospiti vip è una delle ville più belle dell'isola, Villa Lysis, che ha fatto da cornice ad un evento da sogno.

Il panorama da Villa Lysis a Capri

Villa Lysis a Capri è una storica dimora caprese in stile eclettico. Progettata nel 1905 da Edouard Chimot su richiesta del poeta francese, il barone Jacques d'Adelsward-Fersen, la villa è conosciuta anche come La Gloriette o come Villa Fersen e sorge in via Lo Capo, nella parte settentrionale dell'isola di Capri.

La facciata di Villa Lysis al matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

Villa Lysis, così chiamata dal poeta Fersen per il dialogo di Platone Liside sull'amicizia, è stata a lungo famosa come luogo d'incontro di omosessuali e oppiomani. La dimora comprende infatti al suo interno una fumeria di oppio, una biblioteca, diversi altari e terrazze panoramiche mozzafiato.

Il panorama di Villa Lysis durante il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

L'ingresso della villa è caratterizzato da una lunga scalinata che conduce ad un portico di colonne ioniche da cui si accede agli ambienti interni con grandi finestre panoramiche, piastrelle maiolicate e una scenografica veranda che si apre su una terrazza affacciata sul Golfo di Napoli ed il Vesuvio. L'allestimento del matrimonio, curato da Vincenzo Dascanio, ha reso ancora più scenografica la location del matrimonio.

La cena del matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

La cena prima del matrimonio al ristorante Da Paolino

I festeggiamenti del matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini si sono svolti durante tutto l'ultimo weekend di maggio, a partire dalla sera del 28 maggio quando i futuri sposi hanno incontrato il loro familiari e amici più stretti nel ristorante Da Paolino a Capri.

Beatrice Valli e Marco Fantini nel ristorante Da Paolino a Capri prima del matrimonio

Da Paolino a Capri è uno dei ristoranti più rinomati sull'isola. La peculiarità del ristorante fondato da Paolino De Martino, il cui lavoro oggi viene portato avanti dal figlio e le nipoti, è la sua terrazza di limoni.

La cena pre matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini Da Paolino a Capri

Sotto il limoneto di Paolino hanno mangiato alcuni dei nomi più importanti del jet set internazionale da Bruce Willis e Demi Moore, a Giulia Roberts, Richard Gere, Tom Cruise e molti altri ancora. Nei giorni scorsi il caratteristico ristorante con tavoli illuminati da tavoli illuminati da lampade in maiolica e candele artigianali ha accolto la cena pre-matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini.

La tavola della cena pre matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

Il brunch post matrimonio in una villa vista Faraglioni

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno continuando a festeggiare il loro matrimoni e per il giorno dopo il fatidico sì hanno invitato il loro amici più stretti e familiari ad un brunch in una tipica villa caprese con vista mozzafiato sui Faraglioni di capri.

Il brunch di Beatrice Valli e Marco Fantini il giorno dopo il matrimonio

La villa del brunch di Beatrice Valli e Marco Fantini il giorno dopo il matrimonio è una lussuosa dimora privata situata a Marina Piccola, gestita dalla società di affitti brevi Elite Villas.

Il brunch nel giardino di Villa Faraglioni a Capri

L'evento è stato organizzato nel giardino panoramico della villa dove sono stati organizzati diversi tavoli per gli ospiti con decori in perfetto stile caprese, menù tradizionale e banda di musicisti capresi che hanno allietato gli inviati nella location mozzafiato.