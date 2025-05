video suggerito

Positano è la location più richiesta al mondo per i matrimoni del 2025 Desiderare organizzare il vostro matrimonio in una location da sogno e di tendenza? Ecco la classifica dei luoghi più richiesti (e Instagrammabili) per le cerimonie di nozze del 2025.

A cura di Valeria Paglionico

Con le prime giornate calde e soleggiate della primavera si è dato ufficialmente il via alla stagione dei matrimoni. Sono moltissime le coppie che proprio in questo periodo sono alle prese con gli ultimi preparativi per la loro cerimonia di nozze, dagli aggiusti agli abiti alla scelta dei piatti del menù, la speranza? Che tutto sia assolutamente perfetto nel giorno del fatidico sì. Qual è la location più gettonata per i ricevimenti di questo 2025? Stando alle stime, sono numerosissime i futuri neo-coniugi che hanno scelto una rinomata e suggestiva cittadina italiana per promettersi amore eterno.

Perché Positano è primo in classifica

Chi non sogna un matrimonio indimenticabile, magari in una location davvero unica nel suo genere? Il sito leader del settore, Destify, ha condotto una ricerca sulla questione, rivelando quali sono i luoghi più richiesti per le cerimonie di nozze del 2025. Ad aggiudicarsi il primo posto della classifica è stata Positano, nella Costiera Amalfitana, che ha ottenuto un punteggio di popolarità quasi perfetto di 93,5/100.

Attualmente detiene il numero più elevato di hashtag a tema wedding, a prova del fatto che i suoi meravigliosi panorami sono amatissimi dagli sposini provenienti da tutto il mondo. Scalinate iconiche, mare cristallino e scorci da sogno: esiste forse una cornice migliore di questa per pronunciare il fatidico sì?

I luoghi più amati al mondo per i matrimoni

A seguire nella classifica dei luoghi più gettonati per i matrimoni del 2025 c'è il deserto di Atacama, in Cile, una location decisamente meno tradizionale ma ugualmente suggestiva e di tendenza (basti pensare che conta quasi 95.000 hashtag a tema su Instagram).

A chiudere il podio è Todos Santos, in Messico, l'ideale per gli sposi che amano il mare, il sole e le spiagge incontaminate. Antiparos, nelle isole Cicladi (Grecia), Tivat in Montenegro, Grindavík in Islanda, Aruba nei Caraibi, Cartagena in Colombia, Nihiwatu in Indonesia e le Faroe Islands, Danimarca: queste sono le altre mete all'interno della lista. In quanti si lasceranno ispirare da questa classifica per organizzare un matrimonio da sogno (e soprattutto super Instagrammabile)?

