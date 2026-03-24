Le richieste più assurde dei milionari sui jet privati, dalle pareti in cashmere ai tappeti di seta

Avere un jet privato non è da tutti ma la cosa che in pochi sanno è che i proprietari milionari di questi veicoli richiedono delle personalizzazioni davvero particolari: ecco le loro richieste più originali.

In un periodo storico in cui si registra un vero e proprio boom dei jet privati per evitare gli scali nei paesi del Golfo, sono sempre di più i turisti che si concedono delle esperienze di lusso pur di viaggiare. Se per loro si tratta di una pura casualità, per i milionari proprietari degli aereo privati è la “normalità”. Non sorprende, dunque, che spesso abbiano delle richieste davvero super originali in fatto di interior design, dalle pareti in cashmere ai tappeti di seta.

Dal cashmere alla sete, gli interni dei jet privati

Si chiama Aurora Saboir ed è una interior designer che progetta gli interni dei jet privati, rispondendo alle più svariate richieste di clienti di alto livello. I più facoltosi provengono da Stati Uniti ed Emirati Arabi e vogliono trasformare i loro aerei in modo drastico, così da renderli perfetti per le loro esigenze. C’è chi apprezza l’innovazione dei velivoli che va alla ricerca di tecnologie all’avanguardia di cui usufruire a bordo e chi, invece, vuole assicurarsi un riposo al top con materassi su misura e vetri completamente oscuranti: in tutti i casi si va alla ricerca di prodotti extra lusso. Le richieste più assurde? Alcuni clienti hanno voluto ricoprire gli interni dei jet con materiali naturali di alta qualità, dal cashmere per le pareti alla pura seta per i tappeti, fino ad arrivare alla vera pelle per i sedili e al cotone per le coperture da applicare sui cuscini.

Quanto costa il restyling di un jet privato

Stando a quanto raccontato da Aurora Saboir, i proprietari milionari dei jet privati sarebbero molto attenti alla “tattilità” degli interni, tanto da chiederle espressamente di non utilizzare materiali artificiali come la plastica. Quanto tempo ci vuole per un restyling? Se particolarmente elaborato, può richiedere anche diversi anni di lavoro. Il prezzo, invece, varia a seconda del modello, delle dimensioni e dell’età del velivolo ma in media si aggira tra 1 milione e 2,5 milioni di euro. In caso di jet nuovi di zecca, questa cifra può raggiungere i 15-20 milioni di euro, ovvero circa il 30% del prezzo di acquisto, visto che il più delle volte si tratta di aerei che vengono ultra-personalizzati.