Boom di jet privati verso le Maldive: quanto costa un volo diretto senza scalo in Medio Oriente

La guerra in Iran sta avendo delle forti ripercussioni nono solo sulla politica e sull'economia globale ma anche sul settore travel, soprattutto quando si parla di viaggi in Asia. Gli aeroporti del Medio Oriente, infatti, hanno ridotto in maniera considerevole la loro attività, costringendo centinaia di turisti internazionali ad annullare i loro viaggi alla volta delle mete orientali. Le Maldive, però, continuano a essere super richieste nonostante le temporanee cancellazioni delle tratte, come è possibile? Dallo scoppio del conflitto a oggi c'è stato un boom di noleggi di jet privati: ecco cosa sta accadendo.

Quanti jet privati atterrano ogni giorno alle Maldive

Gli aeroporti del Medio Oriente sono da sempre un importante snodo internazionale, dove i turisti europei fanno scalo per raggiungere i principali paesi orientali. Le Maldive, però, al momento non stanno risentendo delle numerose cancellazioni di voli legate alla guerra in Iran, il motivo? I viaggiatori più facoltosi stanno raggiungendo le isole dell'arcipelago a bordo di jet privati. Stando ai dati diffusi dalla Maldives Airports Company Limited, dal 28 febbraio, giorno in cui è cominciata la guerra, a oggi si sono registrati quasi 130 arrivi di aerei privati, praticamente il 166% in più rispetto allo scorso anno (quando si sono contati solo 70 atterraggi di questo tipo). Gli arrivi giornalieri sono praticamente raddoppiati, passando da una media di 5 al giorno a oltre 12.

Quanto costa raggiungere le Maldive con un volo diretto

Per quale motivo sempre più turisti per arrivare alle Maldive scelgono di viaggiare a bordo di jet privati? Raggiungendo la destinazione con un volo diretto, non vanno incontro a ritardi o cancellazioni legati alla guerra in Medio Oriente. Non sorprende, dunque, che lo stesso boom di richieste si sta verificando anche per i pochi voli commerciali diretti verso Malé. A proporli in Italia sono ITA Airways (che parte da Roma Fiumicino) e Neos Air (che parte da Milano Malpensa e Roma Fiumicino): il viaggio dura circa 9-10 ore e al momento i prezzi si aggirano tra i 2.000 e 3.000 euro a persona. Considerando, però, che vengono richieste più o meno le stesse cifre per il noleggio di un aereo privato, è chiaro che in molti decidono di optare per questa tipologia di viaggio più comoda e intima.