Come sono fatti i nuovi jet privati (e di lusso) dei super ricchi

I jet privati sono ormai sempre più richiesti, soprattutto dalla clientela di “super ricchi”. Come sono fatti all’interno e quanto costano?

Si è appena concluso il Singapore Airshow, la più grande fiera mondiale dedicata all'aviazione, e tra i prodotti innovativi più apprezzati dal pubblico ci sono stati i jet privati. Sebbene i "comuni mortali" vadano costantemente alla ricerca dei voli super economici, gli aerei privati stanno diventando anno dopo anno sempre più richiesti, naturalmente da clienti facoltosi. Stando alle stime, solo nell'ultimo anno le richieste sono aumentate del 5%, percentuale che sale al 35% se si rapportano i numeri attuali a quelli pre-pandemia. Come sono fatti davvero questi aerei privati? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

Nei jet privati ci sono zone soggiorno e bagni con doccia

Tra i jet privati più innovativi presentati a Singapore c'è il G700 della Gulfstream, un aereo accattivante ma dalle linee pulite, le ali ampie e dei "comuni" finestrini ovali. All'interno, invece, i sedili sono in pelle chiara, le impiallacciature in legno lucido e gli oblò super panoramici. Come se non bastasse, è dotato di una zona soggiorno con divano e tv e di una camera da letto simile a una gran suite (con tanto di doccia). Quanto costa? Decine di milioni di dollari, cifra che fa impallidire coloro che sono soliti viaggiare a meno di 100 euro (andata e ritorno). Chi può permetterseli? Molte più persone di quanto siamo abituati a credere, basti pensare al fatto che tra il 2020 e il 2025 è aumentato del 70% il numero di individui con un patrimonio netto ultra-elevato.

Da dove provengono le maggiori richieste di jet privati

I jet privati vengono venduti in piccole quantità ma a prezzi molto elevati. I costruttori, inoltre, ricavano profitti anche dall'assistenza, dai ricambi e dai programmi di manutenzione. Anche le aziende, spesso utilizzano dei jet privati per mandare i propri lavoratori in ogni parte del mondo con estrema velocità. Sebbene i costi possano sembrare elevatissimi a primo impatto, in verità sono super convenienti per chi viaggia spesso (e sempre in prima classe). Non sorprende, dunque, che i clienti tipo del settore privato vadano sempre di più alla ricerca non tanto del lusso ma del comfort e dell'efficienza: vogliono arrivare a destinazione velocemente e con il minor affaticamento possibile. Quali sono i paesi con maggiore richieste di jet privati? India, Thailandia, Laos, Indonesia e Filippine, dove gli aeroporti hanno piste più corte (e poco idonee per accogliere i grandi aerei di linea).