Skibo, il castello scozzese che è meta di star e VIP: qui è dove si è sposata Madonna

Immerso nelle Highlands scozzesi, Skibo Castle è uno dei castelli più esclusivi al mondo: tra lusso e privacy assoluta, è diventato il rifugio delle star e location di celebri matrimoni VIP.

Il Castello di Skibo, Highlands

Ci sono castelli che sembrano usciti da una fiaba, fortezze sospese nel tempo e immerse in paesaggi spettacolari. Alcuni però, oltre al fascino architettonico e alla storia lunga secoli, possiedono un’aura ancora più esclusiva, che attira élite, celebrità e grandi eventi privati. Tra questi spicca il Castello di Skibo, imponente fortezza delle Highlands scozzesi circondato da una tenuta immensa e riservato a una cerchia selezionata di ospiti. Qui, tra saloni storici e panorami selvaggi affacciati sul fiume Dornoch Firth, si sono svolti alcuni dei matrimoni più celebri degli ultimi decenni, tra cui quello della popstar Madonna. Oggi il castello è sinonimo di lusso discreto e privacy assoluta, caratteristiche che lo rendono una delle mete preferite da star internazionali, imprenditori e personaggi dell’alta società.

Il castello di Skibo

La storia del Castello di Skibo, dalle origini medievali alla Carnegie Mansion

La storia di Skibo affonda le radici nel Medioevo, con le prime testimonianze scritte che risalgono al XIII secolo, quando la zona era influenzata dalla presenza nordica e probabilmente ospitava una fortificazione vichinga. Il nome stesso del castello potrebbe derivare dal norreno e indicare la "dimora di Skithi", forse un capo locale. Nel corso dei secoli la proprietà passò attraverso diverse famiglie nobiliari scozzesi, tra cui i Gray, i Mackay e i Gordon, fino ad arrivare alla fine dell’800 in condizioni di semiabbandono, come spesso capita per i castelli medievali. La svolta arrivò nel 1898 quando il magnate dell’acciaio e filantropo Andrew Carnegie acquistò la tenuta dopo averla inizialmente affittata.

Castello di Skibo

Affascinato dal paesaggio delle Highlands, investì grandi somme per trasformare l’antico maniero in una residenza monumentale, in perfetto stile baronale scozzese. I lavori ampliarono notevolmente l’edificio, triplicandone le dimensioni e trasformando la proprietà in una sontuosa dimora estiva immersa in migliaia di ettari di natura. Dopo la morte di Carnegie nel 1919, la moglie e la figlia e la famiglia continuarono a frequentare il castello per decenni, fino agli anni ’80, quando la proprietà venne acquistata e restaurata dall’albergatore Peter de Savary per diventare un esclusivo club privato. Nacque così il Carnegie Club, una struttura riservata ai soci altolocati e ai loro ospiti che oggi comprende camere nel castello, lodge nella tenuta e anche un prestigioso campo da golf affacciato sul Dornoch Firth; entrare nel club è davvero difficile, basti pensare che gli iscritti sono solo 400 in tutto il mondo.

I matrimoni delle star e l’amore dei VIP per Skibo

Negli ultimi decenni Skibo Castle è diventato celebre anche per i matrimoni delle celebrità che hanno scelto questo luogo per celebrare le proprie nozze lontano dai riflettori. Il caso più noto è quello della cantante Madonna, che il 22 dicembre 2000 sposò il regista Guy Ritchie nella grande sala del castello davanti a una cinquantina di ospiti tra star del cinema e della musica. La cerimonia, blindata da misure di sicurezza rigidissime per tenere lontani paparazzi e curiosi, fu uno degli eventi mondani più discussi dell’epoca.

Le scale interne del castello di Skibo

Ma quella non è stata l’unica unione celebre celebrata tra queste mura. Nel 1995 il golfista Sam Torrance sposò l’attrice Suzanne Danielle, mentre nel 1997 l’attore scozzese Robert Carlyle scelse il castello per le nozze con Anastasia Shirley; anche l'attrice Ashley Judd si sposò proprio in questa location con Dario Franchitti. Negli anni Skibo è diventato anche il rifugio preferito da personalità di primo piano della politica, dello spettacolo e del mondo imprenditoriale. Tra gli ospiti "illustri" ci sono figure come Bill Clinton, Bill Gates, Jack Nicholson, Sean Connery e Mick Jagger, a dimostrare come il castello rappresenti ancora oggi uno dei luoghi più esclusivi e riservati delle Highlands scozzesi.