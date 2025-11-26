stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Trascorrere il Natale su un’isola privata: dove provare l’esperienza con poco più di 20 euro

A Natale sognate di disertare gli impegni di famiglia e i banchetti in compagnia? La soluzione perfetta è una vacanza su questa isola privata.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Natale si avvicina e, se da un lato in molti amano l'atmosfera magica che si respira e i banchetti con le persone care, dall'altro sono numerosissimi coloro che lo vivono con una certa ansia. Tra gestione del budget, impegni familiari e ricerca dei regali perfetti, spesso si associa il periodo delle feste a un momento di grande pressione e stress. Quale migliore occasione di questa per "ritirarsi" su un'isola privata lontano da tutto e da tutti? La cosa che in pochi immaginano è che si tratta di un'esperienza super abbordabile: ecco quanto costa e dove provarla.

Dove si trova l'isola privata e incontaminata

Volete trascorrere qualche giorno di totale relax prima dell'arrivo delle feste? Dovete volare in Scozia, per la precisione a Sky, una piccola isola privata collegata alla terraferma con un ponte, nota per i meravigliosi paesaggi, i castelli medievali e i pittoreschi villaggi di pescatori.

Eilean Sionnach Lighthouse Cottage
Eilean Sionnach Lighthouse Cottage

Qui sorge l'Eilean Sionnach Lighthouse Cottage, una struttura ricettiva che permette ai suoi ospiti di "ritrovare la propria anima". Si trova a Isleornsay, un piccolo villaggio in gran parte disabitato, proprio accanto al faro, ed è il luogo perfetto per staccare la spina dalla "normale" quotidianità cittadina.

Leggi anche
L’Airbnb più isolato del mondo si trova in Groenlandia ed è un rifugio galleggiante tra gli iceberg
Eilean Sionnach Lighthouse Cottage
Eilean Sionnach Lighthouse Cottage

Come prenotare un soggiorno nel cottage

Il cottage è nato come casa del guardiano del faro ma oggi è diventato un hotel a tutti gli effetti. È raggiungibile solo attraverso un viaggio in barca di 10 minuti ma, a dispetto del paesaggio circostante, è iper moderno. Ha 4 camere da letto, un soggiorno open space con angolo cottura e stufa a legna e una enorme tv su cui poter guardare i film di Natale.

Eilean Sionnach Lighthouse Cottage
Eilean Sionnach Lighthouse Cottage

Le vetrate che circondano il salotto, inoltre, offrono viste panoramiche mozzafiato su Loch Hourn e Knoydart, nonché sulla costa circostante. Quanto costa dormire qui? Appena prima delle feste, dal 19 al 22 dicembre, la struttura ha proposto un'offerta: tre notti a 20,25 sterline, ovvero poco più di 20 euro. L'unico piccolo inconveniente è che solo una persona potrà farlo. Come fare a prenotare? Basterà collegarsi su Booking.com venerdì 5 dicembre, quando l'annuncio verrà pubblicato in un momento casuale della giornata.

Eilean Sionnach Lighthouse Cottage
Eilean Sionnach Lighthouse Cottage
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
PSICOLOGIA
Perché continuiamo a misurarci con gli altri, la teoria del confronto sociale
La società vuole che la donna rimanga vittima, l’esperta “Si può lavorare su strumenti che restituiscono la forza”
La società vuole che la donna rimanga vittima, l’esperta “Si può lavorare su strumenti che restituiscono la forza”
Violenza sulle donne, i traumi influenzano la mente anche dopo anni
Violenza sulle donne, i traumi influenzano la mente anche dopo anni
Perché trattiamo male le persone che amiamo, lo psicologo "Al sicuro emergono parti emotive più vulnerabili"
Perché trattiamo male le persone che amiamo, lo psicologo "Al sicuro emergono parti emotive più vulnerabili"
Gli 8 fenomeni più strani che succedono mentre dormiamo
Gli 8 fenomeni più strani che succedono mentre dormiamo
L'intuito femminile esiste davvero, ecco come usarlo a proprio vantaggio
L'intuito femminile esiste davvero, ecco come usarlo a proprio vantaggio
Quando chi ami diventa un estraneo, dentro la mente della sindrome di Capgras
Possiamo avere paura della paura? "La paura è una reazione, il coraggio una decisione"
"Fare l'albero di Natale a novembre fa bene, ma attenti al senso di fastidio"
La procrastinazione della buonanotte, ritardare il sonno per avere più tempo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views