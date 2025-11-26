Trascorrere il Natale su un’isola privata: dove provare l’esperienza con poco più di 20 euro

A Natale sognate di disertare gli impegni di famiglia e i banchetti in compagnia? La soluzione perfetta è una vacanza su questa isola privata.

Il Natale si avvicina e, se da un lato in molti amano l'atmosfera magica che si respira e i banchetti con le persone care, dall'altro sono numerosissimi coloro che lo vivono con una certa ansia. Tra gestione del budget, impegni familiari e ricerca dei regali perfetti, spesso si associa il periodo delle feste a un momento di grande pressione e stress. Quale migliore occasione di questa per "ritirarsi" su un'isola privata lontano da tutto e da tutti? La cosa che in pochi immaginano è che si tratta di un'esperienza super abbordabile: ecco quanto costa e dove provarla.

Dove si trova l'isola privata e incontaminata

Volete trascorrere qualche giorno di totale relax prima dell'arrivo delle feste? Dovete volare in Scozia, per la precisione a Sky, una piccola isola privata collegata alla terraferma con un ponte, nota per i meravigliosi paesaggi, i castelli medievali e i pittoreschi villaggi di pescatori.

Eilean Sionnach Lighthouse Cottage

Qui sorge l'Eilean Sionnach Lighthouse Cottage, una struttura ricettiva che permette ai suoi ospiti di "ritrovare la propria anima". Si trova a Isleornsay, un piccolo villaggio in gran parte disabitato, proprio accanto al faro, ed è il luogo perfetto per staccare la spina dalla "normale" quotidianità cittadina.

Eilean Sionnach Lighthouse Cottage

Come prenotare un soggiorno nel cottage

Il cottage è nato come casa del guardiano del faro ma oggi è diventato un hotel a tutti gli effetti. È raggiungibile solo attraverso un viaggio in barca di 10 minuti ma, a dispetto del paesaggio circostante, è iper moderno. Ha 4 camere da letto, un soggiorno open space con angolo cottura e stufa a legna e una enorme tv su cui poter guardare i film di Natale.

Eilean Sionnach Lighthouse Cottage

Le vetrate che circondano il salotto, inoltre, offrono viste panoramiche mozzafiato su Loch Hourn e Knoydart, nonché sulla costa circostante. Quanto costa dormire qui? Appena prima delle feste, dal 19 al 22 dicembre, la struttura ha proposto un'offerta: tre notti a 20,25 sterline, ovvero poco più di 20 euro. L'unico piccolo inconveniente è che solo una persona potrà farlo. Come fare a prenotare? Basterà collegarsi su Booking.com venerdì 5 dicembre, quando l'annuncio verrà pubblicato in un momento casuale della giornata.