Perché su questa remota isola europea il Natale si festeggia il 6 gennaio

In ogni parte del mondo (o quasi) le persone sono alle prese con i festeggiamenti natalizi e le tradizionali tavolate in famiglia ma esiste un luogo remoto e super isolato che posticipa le celebrazioni di circa 2 settimane. Si tratta di un'isola in cui il Natale cade il 6 gennaio, ovvero il giorno dell'Epifania, quello in cui convenzionalmente vengono smontate decorazioni e alberi. Dove si trova e per quale motivo segue questa particolare usanza?

La tradizione natalizia di Foula

Si chiama Foula ed è una piccola isola scozzese situata a oltre 32 km dalle isole Shetland ed è famosa non solo per la sua posizione davvero isolata ma anche per la sua originale tradizione natalizia. Piuttosto che il 25 dicembre come richiesto dal calendario gregoriano, qui il Natale si festeggia il 6 gennaio. Il motivo di questa "discrepanza di convenzioni" è molto semplice: qui gli abitanti seguono ancora il calendario giuliano, ovvero quello introdotto da Giulio Cesare nel 46 a.C. Sebbene inizialmente non esistessero differenze sostanziali tra i due sistemi di datazione, col passare del tempo (e l'introduzione del calendario bisestile nel 1900), Natale e Capodanno si sono "spostati" di 12 giorni. Agli abitanti di Foula, però, non è dispiaciuta la cosa e hanno ufficialmente cambiato i giorni dei due festeggiamenti.

Cosa fare e come raggiungere l'isola di Foula

L'isola di Foula si estende su poco più di 8 km e conta solo 35 residenti. Spesso descritta come uno dei luoghi più remoti del Regno Unito, è contraddistinta da straordinarie meraviglie naturali: ha 5 imponenti vette, tra cui il Da Kame, una delle scogliere a picco più alte della Gran Bretagna, vanta una fauna selvatica unica, nelle sue acque ci sono alcuni relitti della Seconda Guerra Mondiale e tra i suoi cieli si riesce ad ammirare l'Aurora Boreale tra ottobre e marzo. Allo stesso tempo, però, non ha pub, negozi, bar, Wi-Fi e neppure connessione alla rete elettrica nazionale, qui i rifornimenti arrivano solo in barca o in piccoli aerei (naturalmente quando le condizioni meteo lo permettono). Come possono raggiungere l'isola i turisti? A bordo di un traghetto che effettua corse 3 volte alla settimana da Shetland Mainland. In quanti sceglieranno questa meta per l'Epifania, così da allungare ancora di più i festeggiamenti natalizi?