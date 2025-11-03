stile e Trend
Qual è il villaggio più remoto d’Europa dove spesso le persone rimangono bloccate

Siete alla ricerca di un luogo davvero fuori dal mondo? Ecco qual è il villaggio più remoto d’Europa che può essere raggiunto solo in traghetto.
A cura di Valeria Paglionico
Inverie
Inverie

In un'epoca in cui domina l'overtourism, sono moltissimi i viaggiatori internazionali che vanno in "controtendenza" e che dunque cercano dei luoghi remoti e poco battuti, così da entrare davvero in contatto con la cultura del paese visitato. Spesso, però, non è semplice trovare location di questo genere, visto che i residenti ci tengono a tenerli "segreti", in modo tale da mantenere intatta la loro tranquillità. In Inghilterra, ad esempio, esiste un villaggio davvero isolato: ecco qual è e come si raggiunge.

Perché Inverie può essere raggiunta solo in traghetto

Si chiama Inverie ed è un adorabile villaggio nascosto nelle Highlands scozzesi, nei pressi di Loch Nevis. Si trova a 11 km da Mallaig, un piccolo paesino di pescatori, è posizionato sul mare ed è abitato solo da 120 persone. La sua particolarità? Sebbene non sia un'isola, può essere raggiunto solo in barca. Le strade a senso unico che lo circondano, infatti, non sono collegate alla rete stradale principale che porta nel resto della Scozia, dunque, nonostante sia posizionata sulla terraferma britannica, è un luogo super isolato dal paese. La cosa crea non pochi disagi in caso di maltempo, visto che il servizio di traghetti della Western Isles Cruises si ferma, lasciando i residenti letteralmente bloccati.

Inverie
Inverie

Cosa vedere a Inverie

L'unica alternativa per raggiungere il villaggio di Inverie? Mettersi in cammino su un percorso escursionistico lungo quasi 30 km, durante il quale si attraversano luoghi impervi delle Highlands scozzesi.  Non sorprende, dunque, che il luogo abbia ottenuto due diversi riconoscimenti nella Guinness World Record: uno per essere il villaggio più remoto della Gran Bretagna, l'altro per ospitare il pub più remoto della nazione, l'Old Forge Pub. Cosa si può ammirare a Inverie? Innanzitutto grazie alle sue casette bianche è super caratteristico, poi si può entrare in contatto con un'incredibile fauna selvatica fatta di lontre, tassi, aquile e delfini, oltre che godere di splendidi panorami.

