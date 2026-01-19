Dormire in un castello dei reali inglesi, quanto costa una notte nella residenza appartenuta a Enrico VIII

Thornbury Castle è una dimora straordinaria: è riuscita ad affascinare Enrico VIII come tenuta reale e continua a farlo oggi come luxury hotel strettamente legato alla sua storia vecchia 500 anni.

Thornbury Castle, la vecchia dimora della monarchia inglese

La monarchia inglese ha un fascino senza tempo, sia che si guardi ai fatti più recenti, Lady Diana, Kate Middleton, i principi William e Harry, sia che si osservi gli intrighi di corte, gli amori e le guerre dei secoli passati. Tra le storie che più hanno colpito l’immaginario collettivo rientra sicuramente quella del re Enrico VIII e Anna Bolena, che per via della sua tragicità ha ispirato scrittori, pittori e più recentemente registi. I più appassionati alla storia della monarchia inglese non potranno quindi perdersi il Thornbury Castle, una vecchia residenza reale poco lontana da Bristol in cui soggiornarono Enrico VIII e Anna Bolena, oggi diventata un luxury hotel in cui poter dormire e immergersi nella cultura inglese (per un minimo di 900 euro a notte).

I giardini del castello

La storia del Thornbury Castle, residenza della monarchia inglese nel XVI secolo

Tenuta di Guglielmo il Conquistatore in epoca medievale, Thornbury Castle ha cambiato diversi proprietari fino ad arrivare nelle mani della famiglia Stafford e, in particolare, di Edward Stafford, che nel 1498 prende controllo di tutte le tenute di famiglia. Nel 1511 Stafford, il terzo Duca di Buckingham, inizia a restaurare la tenuta per farla diventare una vera e propria fortezza, previa approvazione di Re Enrico VIII.

Thorbury Castle, Inghilterra

Ma il potere di Stafford stava crescendo sempre di più, era infatti il secondo uomo più ricco e importante dopo il re, e questa situazione non piacque per niente a Enrico VIII che decise di accusare il duca di tradimento e lo giustiziò in seguito nel 1521. Negli anni successivi, Enrico VIII vi soggiornò per 10 giorni con la seconda moglie, Anna Bolena e il castello acquisii in questo modo la fama che detiene ancora oggi.

Una delle suite del Thornbury Castle

In seguito, passò in eredità prima a Edoardo VI e poi a Maria Tudor; quest’ultima decise di ridarlo ai legittimi proprietari, la famiglia Stafford, ma la tenuta e il castello vennero gradualmente abbandonati. Fu solo nel corso del 1800 che il casato Stafford-Howard decise di restaurare e ridare vita alla tenuta, che presa la forma che vediamo oggi.

Dettaglio di una delle stanze del Thornbury Castle, sullo sfondo lo stemma di Edward Stafford

Venduto dagli Howard nel 1960, nel ’66 venne acquistato dal cuoco di fama internazionale Kenneth Bell, che lo trasformò per la prima volta in un hotel, con ristorante annesso. Infine, nel 2019, dopo essere passato attraverso la gestione di diversi gruppi di hotel, il castello è venduto a un nuovo proprietario, che lo trasforma in un incredibile hotel di lusso, in grado di mantenere la ricchezza dell’eredità Tudor.

Una delle stanze del castello

Quanto costa dormire al Thornbury Castle

Quasi come a rispecchiare la sua intricata storia, Thornbury Castle è di una bellezza davvero affascinante. È un esempio tipico dell’architettura della dinastia Tudor nei primi tempi del suo regno. Si tratta più di una sontuosa casa di periferia piuttosto che di una vera e propria fortezza: Thornbury Castle è un perfetto mix di elementi medievali e ricchezza rinascimentale.

Il bagno della suite di Enrico VIII

Le stanze, che si dividono oggi in superior, deluxe, suite e suite deluxe, sono 26 e fanno davvero immergere in un passato ormai lontano 500 anni. Dal 2021 il castello è entrato a far parte del Relais & Châteaux, una grande associazione di hotel di lusso e accanto alle stanze, si sono aggiunti un ristorante di alta gastronomia, appuntamenti eleganti come l’afternoon tea e un giardino e un labirinto restaurati e minuziosamente controllati ogni giorno; il castello è diventato anche negli ultimi anni una location per i matrimoni.

Il tavolo dove si siedono gli sposi durante la cerimonia

Visto il lavoro costante e attenzionato, non c'è da stupirsi che i prezzi per soggiornare nella vecchia dimora di Enrico VIII siano elevati. I costi, infatti, pur variando a seconda del periodo e della tipologia di camera scelta si aggirano attorno ai 900 euro a notte per due persone per una suite normale, fino ad arrivare a 1000 euro per una suite deluxe e anche di più per una suite con vista sul giardino. Insomma, in qualche modo una tenuta reale anche oggi.