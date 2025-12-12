Carlo III è un re “miliardario”: quanto costa la sua monarchia

La monarchia di re Carlo III sarebbe da record, ovvero la più costosa della storia britannica: ecco quali sono le spese e i guadagni del sovrano.

La monarchia britannica è una vera e propria azienda e a dimostrarlo è la definizione The Firm che spesso viene associata alla Royal Family. La cosa che in pochi sanno è che le cifre che riesce a guadagnare sono decisamente da capogiro, anche se altrettanto elevate sono le spese reali. Stando alle stime, queste ultime sarebbero aumentate in modo considerevole da quando Carlo III è salito sul trono. Non sorprende, dunque, che il suo regno sia diventato "da record", ovvero il più costoso della storia. Ecco per quale motivo il nuovo sovrano può essere definito miliardario.

Le spese annue della monarchia britannica

L’ex ministro Norman Baker ha fatto i conti in tasca a re Carlo III nel libro Royal Mint, National Debt, rivelando che la monarchia britannica è diventata una delle istituzioni ereditarie più ricche d'Europa. Le spese annue ufficiali previste per il mantenimento del regno si aggirerebbero intorno ai 150 milioni ma a tale cifra vanno aggiunti i costi legati alla quotidianità dei Royals, ovvero quelli per la sicurezza, per la gestione del patrimonio immobiliare, dei viaggi e dello staff. Certo, Carlo ha "snellito" il regno riducendo a 11 i working Royals ma non rinuncia agli eventi istituzionali e tradizionali, primi tra tutti i funerali di Elisabetta II da 162 milioni di sterline e l'incoronazione in gran stile (fece scalpore, infatti, il suo rifiuto di un'incoronazione "a basso costo").

Quanto e come guadagna re Carlo III

Per quanto riguarda i guadagni reali, invece, le cose si fanno davvero serie. Re Carlo III e suo figlio William, primo nella successione al trono, non ricevono soldi solo dal Sovereign Grant, il finanziamento annuale del governo del Regno Unito, ma anche dai loro Ducati (il Ducato di Lancaster per il re e il Ducato di Cornovaglia per il principe William), i cui profitti sono esentati dalle tasse. A quanto ammontano i guadagni? Solo lo scorso anno il Ducato di Lancaster ha prodotto 27,4 milioni di sterline ma, stando alle stime, in totale il marchio della famiglia reale varrebbe 78 miliardi di euro. Come usa questi soldi il sovrano? In parte li destina ad attività benefica, mentre un'altra alla ristrutturazione e al restauro degli immobili di famiglia.