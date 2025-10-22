Perché il futuro di Charlotte e Louis è a rischio dopo che il principe Andrea ha perso i titoli reali

Cosa succederà a Charlotte e Louis dopo che il principe Andrea ha rinunciato ai suoi titoli reali? Stando ai provvedimenti proposti da William, anche loro un giorno potrebbero essere dei normali “commoners”.

È tempo di grandi cambiamenti nella Royal Family britannica dopo che il principe Andrea ha rinunciato ai titoli reali. Coinvolto nello scandalo Epstein, negli ultimi anni è stato allontanato da corte, ritrovandosi a non poter più ricoprire incarichi ufficiali all'interno della monarchia. Ora, però, dopo un colloquio diretto con re Carlo, è arrivata la rottura definitiva: non solo non è più Duca di York ma non può nemmeno più utilizzare titoli nobiliari e onori che gli erano stati conferiti in passato. L'unico titolo rimastogli è quello di principe, acquisito alla nascita, che perderà al momento della morte. Cosa succede ora agli altri rappresentanti della famiglia reale? Ecco perché probabilmente anche i principini Charlotte e Louis subiranno gli effetti dei provvedimenti messi in atto.

Cosa sono le lettere patenti redatte da William

Il principe William un giorno sarà re ed è per questo che sta ricoprendo un ruolo di primo piano anche sul da farsi all'interno della monarchia dopo la rinuncia ai titoli di Andrea di York. Quando salirà sul trono, il figlio di Carlo non ha più intenzione di trovarsi di fronte a scandali di questo genere, dunque vuole privare tutti i membri non attivi dei loro titoli principeschi. Qual è l'obiettivo? Svecchiare "The Firm" e alleggerirne i costi, dicendo addio a tutto il "superfluo", titoli compresi. L'ordine esecuto reale che ha redatto si chiama "lettere patenti" ed è stato formulato prima ancora della decisione dello zio Andrea. Per capire se la norma verrà o meno approvata, però, bisognerà aspettare l'inizio del suo regno, quando il Parlamento passerà al vaglio la proposta.

Chi perderà i titoli reali

L'approvazione dei provvedimenti proposti da William però, potrebbe andare ad avere degli effetti anche sulla vita di due dei suoi figli, Charlotte e Louis. Se da un lato il primogenito è destinato a essere sovrano d'Inghilterra, i suoi fratelli probabilmente non potranno mai godere della loro posizione alta nella linea di successione. Se non dovessero essere dei working Royals, dunque, andrebbero a perdere i loro titoli reali. Se si dovesse applicare la norma ad oggi, a perdere i titoli di principi sarebbero non solo Andrea ed Harry, ovvero coloro che ci hanno rinunciato, ma anche i loro figli Eugenie, Beatrice, Archie e Lilibet. Esclusi anche gli altri cugini, Zara Tindall, Peter Phillips, Lady Louise e James Windsor. Stando alle indiscrezioni, però, per Charlotte e Louis si farebbe uno strappo alla regola: più che di una revoca si parla di una sospensione, nel senso che solo una volta cresciuti decideranno se servire o meno attivamente la monarchia.