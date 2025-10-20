Cosa succederà a Harry e Meghan ora che il principe Andrea ha rinunciato ai titoli reali

La notizia della rinuncia dei titoli reali da parte del principe Andrea ha aperto nuove ipotesi, circa il futuro della royal family e di chi la rappresenterà ufficialmente in futuro. Il principe, figura da anni al centro di controversie legali, non è più Duca di York, decisione presa dopo un colloquio diretto con re Carlo. Non potrà più utilizzare né il titolo nobiliare né gli onori conferiti in passato, tra cui l’appartenenza all'Ordine della Giarrettiera e il cavalierato come Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano. Stesso discorso per il titolo Sua Altezza Reale. Manterrà solo il titolo di principe, che si acquisisce con la nascita e si perde solo con la morte. Potrebbero subire anche Harry e Meghan Markle la stessa sorte del principe Andrea?

Il futuro di Harry e Meghan nella royal family

La decisione di re Carlo, circa il ruolo di suo fratello minore Andrea nella royal family, avrà ripercussioni anche sulla famiglia di quest'ultimo. Cambia la posizione dell'ex moglie, costretta al pari di lui a rinunciare al titolo di duchessa di York e a tornare al suo nome di battesimo: solo Sarah Ferguson. Diverso il discorso per le loro figlie, Beatrice ed Eugenie, i cui titoli resteranno invece invariati, perché figure molto attive nella vita di Palazzo. Da tempo la famiglia reale era in forte imbarazzo per le gravi accuse mosse nei confronti del principe e per le sue frequentazioni. Era stato implicato nel caso Epstein ed era stato accusato di violenza sessuale.

Questo aveva creato un'ombra sulla sua credibilità ed è stato necessario procedere con le maniere forti, per tutelare la reputazione di tutti i membri royals, di coloro che rappresentano ufficialmente e in modo attivo l'istituzione. Questa decisione, però, potrebbe aprire nuovi scenari e avere ripercussioni anche su altre figure. Il pensiero va subito a Harry e Meghan, che da anni non hanno più buoni rapporti con la famiglia d'origine di lui. La Megxit è stato il punto di rottura definitivo a cui si sono aggiunte le dichiarazioni rilasciate dai due una volta lasciata Londra e cominciata una nuova vita negli States. La duchessa ha detto per esempio di essere stata vittima di razzismo a Palazzo. Tutto questo ha fortemente incrinato i rapporti del principe, sia col padre che col fratello, con cui anche gli incontri si sono fatti rarissimi e prevalentemente per occasioni pubbliche ufficiali.

Il mese scorso, Harry e il padre si sono incontrati in via privata, ponendo fine a un allontanamento che andava avanti da oltre un anno. Restano invece tesissimi i rapporti col fratello maggiore William. Anche Harry e Meghan, dunque, potrebbero rientrare nei piani di riorganizzazione della famiglia reale. Potrebbe accadere quando William, primo in linea di successione al trono, diventerà re. Durante la puntata del 3 ottobre di The Reluctant Traveler su Apple TV+, l'attuale principe di Galles ha dichiarato al conduttore Eugene Levy: "Posso dire con certezza che il cambiamento è nei miei piani, un cambiamento definitivo e necessario".

Secondo una fonte del Nationaml Examiner, il progetto sarebbe quello di togliere i titoli a Harry e Meghan, attualmente duca e duchessa di Sussex, per completare quello che loro stessi hanno cominciato nel momento in cui si sono svincolati dagli obblighi reali trasferendosi dall'altra parte del mondo. La stessa fonte ha aggiunto che il principe di Galles disapprova la clemenza del padre nei confronti della coppia. Secondo l'insider: "È praticamente certo che, una volta che salirà al trono, Harry e Meghan vedranno immediatamente revocati i loro titoli". Ha dichiarato anche he il re starebbe attivamente incoraggiando William a riconciliarsi con il fratello minore.