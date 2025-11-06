Quanto guadagna il principe Andrea ora che non ha più titoli reali

Il principe Andrea ha dovuto rinunciare a tutti i suoi titoli reali dopo lo scandalo Epstein in cui era coinvolto in prima persona. In quanti sanno che, nonostante “l’esilio”, continuerà a ricevere uno stipendio da re Carlo III?

Il principe Andrea negli ultimi giorni è finito al centro dell'attenzione dei media per aver perso ufficialmente tutti i suoi titoli reali. Coinvolto in prima persona nello scandalo Epstein, inizialmente era stato semplicemente allontanato dalla Royal Family, poi di recente, dopo un incontro col fratello re Carlo III, è stato costretto a rinunciare a ogni tipo di privilegio legato alla successione al trono. Ora non è più principe, non può essere chiamato Altezza Reale, deve lasciare Royal Lodge e trasferirsi a Sandringham. Quanto guadagnerà in questa "nuova vita"?

Perché il principe Andrea continuerà a ricevere uno stipendio "reale"

A partire da questo momento il principe Andrea dovrà essere chiamato semplicemente Andrew Mountbatten Windsor e non avrà più alcun tipo di privilegio reale, dunque non potrà vivere a corte, non rappresenterà la Royal Family in pubblico e non sarà più nella linea di successione al trono. La cosa che in pochi sanno è che, nonostante "l'esilio", continuerà a ricevere uno "stipendio reale", il motivo? Si tratta di una sorta di risarcimento che suo fratello, re Carlo III, è tenuto a rendergli per coprire i costi del suo trasferimento da Royal Lodge alla tenuta di Sandringham.

A quanto ammonta la rendita di Andrew Mountbatten Windsor

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, lo "stipendio reale" dell'ormai ex principe Andrea non avrà un tempo limitato. Probabilmente, infatti, dopo il risarcimento per il trasloco, il fratello di Carlo continuerà a ricevere una rendita vitalizia, una sorta di pensione annuale che verrà pagata con i fondi privati del sovrano. A quanto ammonta la cifra? A ben 20.000 sterline. Non si esclude, inoltre, che l'ex principe possa rifiutare l'esilio a Sandringham per ritirarsi ad Abu Dhabi in una lussuosa villa (da 10 milioni di sterline) che si trova nella tenuta fortificata della famiglia reale degli Emirati. Insomma, a quanto pare Andrea non avrà nulla di cui lamentarsi: nonostante la perdita dei titoli, di sicuro continuerà a vivere come un Royal.