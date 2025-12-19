L’ex ambasciata americana diventa un hotel di lusso: una notte in suite costa quasi 30mila euro

Chi vuole provare un'esperienza travel diversa dal comune ha solo l'imbarazzo della scelta, visto che in giro per il mondo esistono luoghi avventurosi e unici nel loro genere. Gli amanti della storia che non vogliono rinunciare al lusso, però, farebbero bene a puntare tutto su questo hotel: fino a 65 anni fa era la sede dell'ambasciata americana a Londra, mentre oggi è diventato uno dei migliori alberghi a 5 stelle al mondo. Ecco com'è fatta e quanto costa questa location da sogno.

Dove si trova l'hotel costruito nella vecchia ambasciata

Si chiama Chancery Rosewood ed è uno degli hotel di lusso più rinomati al mondo. Si trova a Londra, per la precisione le cuore del quartiere di Mayfair, a Grosvenor Square, e nasconde una storia molto particolare: negli anni '60 venne progettato da Eero Saarinen per essere la sede dell'ambasciata statunitense nella capitale inglese.

Chancery Rosewood

Dopo il trasferimento della sede diplomatica avvenuto nel 2017, ne è stata però cambiata la destinazione d'uso. Riprogettato da David Chipperfield, ha mantenuto intatta la geometria audace e le ampie finestre, mentre gli interni ideati da Joseph Dirand sono diventati essenziali, eleganti e tattili.

Chancery Rosewood

Quanto costa una notte in suite

L'ex ambasciata diventata hotel all'ingresso è dotata di 144 suite, 8 ristoranti e 8 bar, tra cui quello sul tetto con vista sulla città di Londra e sulla scultura iconica a forma di aquila, simbolo di quella che fu la sede diplomatica americana. Al suo interno non manca una maestosa piscina da 25 metri e una elegante spa. Quanto costa trascorrere una notte qui? I prezzi variano a seconda del momento dell'anno: partono da 1.640 sterline (1.860 euro circa) nei giorni feriali e arrivano a 26.100 sterline (29.700 euro) durante le feste di Natale. In quanti decideranno di organizzare qui la loro prossima vacanza?