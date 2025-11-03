William e Kate si sono trasferiti a Forest Lodge: la nuova residenza vale 18 milioni di euro

Dopo gli ultimi tre anni trascorsi all'Adelaide Cottage, principe e principessa del Galles hanno preso una decisione importante: dare una piccola svolta alla loro vita trasferendosi in una nuova residenza, ovviamente assieme ai tre figli. La famiglia al completo ha ultimato il trasloco: i cinque abiteranno da oggi a Forest Lodge, nel parco di Windsor, immersi nel verde. La loro prima casa, invece, era stata Kensington Palace a Londra, che avevano lasciato per meglio conciliare le esigenze familiari: i bimbi avevano cominciato a frequentare la scuola. George, Charlotte e Louis sono iscritti alla Lambrook School.

Come è fatta Forest Lodge

Forest Lodge è un edificio di grande interesse storico e architettonico. La dimora è stata costruita nel 177 su progetto di Humphry Repton, acquistata dalla Corona nel 1829, poi restaurata nel 2001 (lavori costati 2 milioni di dollari) e infine messa in affitto sul mercato libero. È una residenza nettamente più grande e spaziosa: possiede ben otto camere da letto rispetto alle quattro dell'Adelaide Cottage. Qui i principi del Galles hanno vissuto solo per tre anni, che si sono però rivelati particolarmente intensi e sicuramente difficili, decisivi, ricchi di eventi: c'è stata la morte di Elisabetta II, Carlo è salito al trono (quello che toccherà un giorno a William), non c'è stata la tanto agognata pace con Harry ed è poi sopraggiunta la malattia di Kate. Insomma, sono stati anni che hanno messo tutti a dura prova nella royal family. Da qui forse la decisione di William e Kate di ricominciare, di dare un netto stacco col passato.

La scelta di una residenza immersa nel verde si coniuga perfettamente con il profondo rapporto che la principessa ha con la natura, un rapporto che la malattia ha intensificato. Ha infatti ammesso di aver trovato grande beneficio nella vita all'aria aperta, di aver trovato fondamentale trascorrere del tempo in solitudine nella natura, per tenere viva la speranza e portare avanti il suo percorso di guarigione. La residenza è circondata da un parco che comprende anche un campo da tennis, un grande stagno, diversi giardini. Secondo il New York Post, la villa georgiana vantava un prezzo di listino di 21 milioni di dollari (circa 18 milioni di euro). La coppia ha scelto di non avere personale residente. Tate e governanti alloggeranno in proprietà più piccole nelle immediate vicinanze. E nei paraggi vivono anche i genitori di Kate, Carole e Michael Middleton. Sembra, infine, che i due pagheranno personalmente l'affitto di Forest Lodge, senza usare fondi pubblici, anche se non è stata svelato a quanto ammonta questo canone periodico.