Nella nuova casa di William e Kate ci sarà un’area vietata: perché è polemica tra i vicini

William e Kate stanno per traslocare a Forest Lodge ma per farlo hanno messo in atto delle misure di sicurezza molto stringenti. Nella nuova casa ci sarebbe anche una zona vietata ma la cosa starebbe creando non pochi problemi ai vicini.

Il principe William e Kate Middleton stanno per dare il via a una nuova "era" della loro vita: dopo gli anni passati ad Adelaide Cottage, la residenza nei pressi del castello di Windsor dove si erano trasferiti per stare vicini alla regina Elisabetta II, ora sono pronti per traslocare. La casa che hanno scelto per vivere stabilmente con i tre figli, George, Charlotte e Louis, è Forest Lodge, nel Windsor Great Park, una tenuta decisamente più grande della precedente dove tutto è stato curato nei minimi dettagli per garantire la totale privacy. La cosa che forse non si aspettavano è che le eccessive misure di sicurezza, prima tra tutte un'area "vietata" nel parco, avrebbero creato non pochi disagi al vicinato: ecco cosa sta accadendo.

Le misure di sicurezza introdotte a Forest Lodge

La famiglia dei principi del Galles ha bisogno di protezione e privacy nella nuova residenza di Forest Lodge ed è per questo che sono stati presi dei provvedimenti ad hoc. I divieti imposti, però, stanno intaccando la normale quotidianità dei residenti, che a quanto pare sono letteralmente infuriati. Oltre a un sistema di telecamere a circuito chiuso in tutta la zona e a una massiccia recinzione che circonda la tenuta, sono stati anche ridefiniti i confini della proprietà. Addirittura due residenti storici sono stati costretti ad abbandonare le loro proprietà per lasciarle allo staff dei reali. L'obiettivo è tenere lontani gli intrusi, peccato solo che le persone che vivono accanto da decenni saranno costrette a rivedere le loro abitudini.

Quali sono le zone vietate nella nuova residenza di William e Kate

Il divieto che più di tutti fa discutere è quello che riguarda una parte del Windsor Great Park. Se fino a qualche tempo fa i residenti potevano accedere a un parcheggio e a un cancello d'accesso privato al parco (sotto il pagamento di 110 sterline all'anno), ora non potranno più usufruire di questi "benefit". Il motivo? William e Kate hanno interdetto l'area per preservare la loro sicurezza. Chi verrà sorpreso a passeggiare in quell'area della foresta potrebbe andare incontro a delle multe salatissime. Insomma, l'arrivo dei Royals nel Windsor Great Park si sta facendo sentire: riusciranno a farsi "perdonare" dai vicini?