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Kate e William hanno cambiato casa per dare il via a un nuovo capitolo della sua vita

Kate Middleton e il principe William si sono trasferiti a Forest Lodge da qualche mese ma la cosa che in pochi sanno è che lo hanno fatto per un motivo tutt’altro che casuale: hanno voluto dare il via a un nuovo capitolo della loro vita.
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A cura di Valeria Paglionico
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Kate Middleton è tornata alla sua normale quotidianità dopo l'anno difficile vissuto a causa della malattia. Dopo aver sconfitto definitivamente il cancro, ha ripreso gli impegni istituzionali, apparendo gradualmente sempre più spesso in pubblico. A segnare l'inizio di questo nuovo capito è stato, però, il trasloco: a partire dal dicembre scorso anno, insieme a William e ai figli la principessa ha detto addio ad Adelaide Cottage per trasferirsi a Forest Lodge, nella tenuta di Windsor. In quanti sanno che questo cambiamento è stato tutt'altro che casuale?

Kate e William si sono lasciati il passato alle spalle

Per quale motivo Kate Middleton e il principe William hanno cambiato casa con urgenza dopo che la principessa ha sconfitto il cancro? Stando agli esperti reali, non si è trattato di un semplice trasloco legato a una questione di comodità: i principi del Galles hanno approfittato dell'evento per dare il via a un nuovo capitolo della loro vita. Ad Adelaide Cottage hanno vissuto uno dei momenti più difficili delle loro vite, dunque hanno preferito abbandonare la dimora per lasciarsi definitivamente il passato alle spalle. Forest Lodge, invece, edificio storico che conta 8 camere da letto, probabilmente sarà la loro "casa per sempre".

Kate Middleton e William pagano personalmente l'affitto

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, Kate e William hanno finanziato personalmente il trasloco e ora pagheranno l'affitto attingendo al loro patrimonio personale, il motivo? Forest Lodge è di proprietà del Crown Estate, portafoglio finanziario di proprietà della Corona britannica. La biografa reale e conduttrice televisiva Katie Nicholl ha spiegato: "Sembra la soluzione perfetta per loro. È vicina a Windsor e abbastanza vicina a Londra quando devono recarsi lì per lavoro. È anche più vicina ai genitori di Kate, che sappiamo essere una parte così importante della loro vita. Sembrano preferire residenze più piccole; case che offrono un ambiente familiare più intimo rispetto a palazzi giganteschi e ostentati. Forest Lodge non è una proprietà piccola, ma non è della stessa portata dell’appartamento a Kensington Palace, per esempio”. Quale migliore location di questa per dare il via a una nuova vita?

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