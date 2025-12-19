Perché il 2025 è stato l’anno della svolta di Kate Middleton: “Si sta avvicinando al suo apice”

Kate Middleton

La notizia del cancro di Kate Middleton, comunicata dalla principessa in prima persona in un video, ha devastato il mondo, che ha preso a cuore la sua salute e ha sperato in una sua pronta guarigione. La moglie del principe William è amatissima sin dal suo primo giorno nella royal family, apprezzata per l'eleganza, l'umanità, lo spirito caritatevole, il suo essere sempre impeccabile ma senza risultare rigida o eccessivamente formale. Ormai il tumore è in remissione da inizio anno e la principessa, dopo le cure, ha ripreso a tutti gli effetti i suoi impegni, messi in pausa per mesi. Il 2025 è stato l'anno della svolta, che le ha permesso di tornare in prima fila e brillare più che mai. Diversi elementi indicano che il 2026 la vedrà ancora di più al centro dell'attenzione. "Assomiglia alla nostra idea di futura regina – ha spiegato a People la biografa reale Catherine Mayer – William e Kate vengono presentati non solo come il futuro della monarchia, ma come il suo cuore assoluto".

Kate Middleton è tornata sulla scena pubblica dopo le chemioterapie in modo graduale, ma impattante. Le prime sporadiche uscite sono culminate a fine anno con due eventi importantissimi. C'è stata la visita di Stato di Donald Trump e Melania a settembre, seguita dal banchetto di Stato organizzato a Palazzo per il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e sua moglie. Principe e principessa del Galles hanno trascorso molto tempo con loro a conferma di quanto sia importante che costruiscano saldi rapporti coi leader mondiali, in vista del titolo di Re e Regina.

"Stanno diventando il volto delle visite di Stato. Stanno assumendo un ruolo di leadership" ha detto a People la storica reale Amanda Foreman. Non a caso, nel suo ultimo discorso pubblico, re Carlo ha preannunciato che per problemi di salute (è in cura per il cancro) ridurrà gli impegni nel 2026. Sicuramente Kate e William, dunque, saranno ancora più presenti.

Ci sono stati anche diversi cambiamenti nella vita della principessa: ha cambiato assistente personale, tutta la famiglia si è trasferita, lasciando l'Adelaide Cottage dopo tre anni. Ora la coppia coi tre figli (George, Charlotte, Louis) vivono a Forest Lodge: è la loro ripartenza, il trasferimento rappresenta simbolicamente anche la rinascita, la voglia di ricominciare.

Kate Middleton è apparsa particolarmente "umana" in questo periodo: parlare apertamente della sua malattia l'ha avvicinata ancora di più alle persone, che già l'amavano e che ora vedono in lei un simbolo di speranza, forza, coraggio. La principessa ha rassicurato i malati, ha raccontato la sua testimonianza mantenendo in equilibrio il ruolo di donna e di principessa, che necessita comunque di un certo distacco: "Ha quella tempra d'acciaio, quel fascino straordinario e quel sorriso – ha raccontato Foreman – È la combinazione della volontà di mostrare vulnerabilità, ma allo stesso tempo di non esserlo".

La sua esperienza personale l'ha resa ancora più sensibile a cause che già sosteneva da tempo, in primis la missione che porta avanti per l'infanzia e i bambini. Appena è tornata alla vita pubblica ha ripreso in mano i suoi progetti e il 18 novembre è stata al Future Workforce Summit di Londra, insieme a 80 leader aziendali e accademici. Il professor Robert Waldinger dell'Università di Harvard, che ha co-scritto un saggio con Kate, ha commentato a People: "Quello che sta facendo prestando la sua voce a questo progetto è enorme. Coinvolgere leader aziendali che possono fare la differenza è un modo incredibile di sfruttare il suo potere".

Ha anche ulteriormente posto l'accento su un elemento a lei caro, su cui si era già espressa: il potere della natura. Da persona appassionata di sport e vita all'aria aperta, in passato aveva detto di tenere molto al fatto che i suoi figli trascorressero un'infanzia nel verde, a contatto con la natura. Questo aspetto è diventato ulteriormente primario dopo la malattia, perché ha detto di aver trovato grande giovamento nella natura, che ha contribuito al suo benessere fisico e mentale.

Infine la malattia ha unito ancora di più la famiglia. "Quello che hanno passato Kate negli ultimi tempi è stato terribile – ha detto Foreman – Questo o allontana le coppie o, nel loro caso, le avvicina. Appiana i contrasti e permette loro di vedersi meglio". Ora William e Kate sono più pronti che mai a guardare al futuro, assieme ai loro figli, pronti ad accogliere tutto ciò che verrà. Il 2026 potrebbe essere anche l'anno della loro prima visita congiunta all'estero da quando Kate è guarita: dovrebbero recarsi in Australia e c'è un viaggio negli Stati Uniti all'orizzonte. "Kate si sta avvicinando al suo apice" secondo Mayer.