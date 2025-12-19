stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Perché il 2025 è stato l’anno della svolta di Kate Middleton: “Si sta avvicinando al suo apice”

Dopo il cancro e le chemioterapie, Kate Middleton è tornata sulla scena pubblica: il 2025 l’ha vista in prima fila, sempre più pronta al ruolo di Regina.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Kate Middleton
Kate Middleton

La notizia del cancro di Kate Middleton, comunicata dalla principessa in prima persona in un video, ha devastato il mondo, che ha preso a cuore la sua salute e ha sperato in una sua pronta guarigione. La moglie del principe William è amatissima sin dal suo primo giorno nella royal family, apprezzata per l'eleganza, l'umanità, lo spirito caritatevole, il suo essere sempre impeccabile ma senza risultare rigida o eccessivamente formale. Ormai il tumore è in remissione da inizio anno e la principessa, dopo le cure, ha ripreso a tutti gli effetti i suoi impegni, messi in pausa per mesi. Il 2025 è stato l'anno della svolta, che le ha permesso di tornare in prima fila e brillare più che mai. Diversi elementi indicano che il 2026 la vedrà ancora di più al centro dell'attenzione. "Assomiglia alla nostra idea di futura regina – ha spiegato a People la biografa reale Catherine Mayer – William e Kate vengono presentati non solo come il futuro della monarchia, ma come il suo cuore assoluto".

Kate Middleton è tornata sulla scena pubblica dopo le chemioterapie in modo graduale, ma impattante. Le prime sporadiche uscite sono culminate a fine anno con due eventi importantissimi. C'è stata la visita di Stato di Donald Trump e Melania a settembre, seguita dal banchetto di Stato organizzato a Palazzo per il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e sua moglie. Principe e principessa del Galles hanno trascorso molto tempo con loro a conferma di quanto sia importante che costruiscano saldi rapporti coi leader mondiali, in vista del titolo di Re e Regina.

Kate Middelton
Kate Middelton

"Stanno diventando il volto delle visite di Stato. Stanno assumendo un ruolo di leadership" ha detto a People la storica reale Amanda Foreman. Non a caso, nel suo ultimo discorso pubblico, re Carlo ha preannunciato che per problemi di salute (è in cura per il cancro) ridurrà gli impegni nel 2026. Sicuramente Kate e William, dunque, saranno ancora più presenti.

Leggi anche
Kate Middleton torna a viaggiare: dove volerà per il primo Royal tour dopo la malattia

Ci sono stati anche diversi cambiamenti nella vita della principessa: ha cambiato assistente personale, tutta la famiglia si è trasferita, lasciando l'Adelaide Cottage dopo tre anni. Ora la coppia coi tre figli (George, Charlotte, Louis) vivono a Forest Lodge: è la loro ripartenza, il trasferimento rappresenta simbolicamente anche la rinascita, la voglia di ricominciare.

Kate Middleton è apparsa particolarmente "umana" in questo periodo: parlare apertamente della sua malattia l'ha avvicinata ancora di più alle persone, che già l'amavano e che ora vedono in lei un simbolo di speranza, forza, coraggio. La principessa ha rassicurato i malati, ha raccontato la sua testimonianza mantenendo in equilibrio il ruolo di donna e di principessa, che necessita comunque di un certo distacco: "Ha quella tempra d'acciaio, quel fascino straordinario e quel sorriso – ha raccontato Foreman – È la combinazione della volontà di mostrare vulnerabilità, ma allo stesso tempo di non esserlo".

William e Kate
William e Kate

La sua esperienza personale l'ha resa ancora più sensibile a cause che già sosteneva da tempo, in primis la missione che porta avanti per l'infanzia e i bambini. Appena è tornata alla vita pubblica ha ripreso in mano i suoi progetti e il 18 novembre è stata al Future Workforce Summit di Londra, insieme a 80 leader aziendali e accademici. Il professor Robert Waldinger dell'Università di Harvard, che ha co-scritto un saggio con Kate, ha commentato a People: "Quello che sta facendo prestando la sua voce a questo progetto è enorme. Coinvolgere leader aziendali che possono fare la differenza è un modo incredibile di sfruttare il suo potere".

Ha anche ulteriormente posto l'accento su un elemento a lei caro, su cui si era già espressa: il potere della natura. Da persona appassionata di sport e vita all'aria aperta, in passato aveva detto di tenere molto al fatto che i suoi figli trascorressero un'infanzia nel verde, a contatto con la natura. Questo aspetto è diventato ulteriormente primario dopo la malattia, perché ha detto di aver trovato grande giovamento nella natura, che ha contribuito al suo benessere fisico e mentale.

William e Kate
William e Kate

Infine la malattia ha unito ancora di più la famiglia. "Quello che hanno passato Kate negli ultimi tempi è stato terribile – ha detto Foreman – Questo o allontana le coppie o, nel loro caso, le avvicina. Appiana i contrasti e permette loro di vedersi meglio". Ora William e Kate sono più pronti che mai a guardare al futuro, assieme ai loro figli, pronti ad accogliere tutto ciò che verrà. Il 2026 potrebbe essere anche l'anno della loro prima visita congiunta all'estero da quando Kate è guarita: dovrebbero recarsi in Australia e c'è un viaggio negli Stati Uniti all'orizzonte. "Kate si sta avvicinando al suo apice" secondo Mayer.

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Rossella e Michele girano il mondo in van
"Vorremmo vivere questa vita con un figlio"
"Il van è la nostra casa"
"Viviamo con 1000 euro al mese"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views