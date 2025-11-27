Kate Middleton torna a viaggiare: dove volerà per il primo Royal tour dopo la malattia

Kate Middleton si è lasciata definitivamente il momento difficile alle spalle e presto tornerà a partire per i Royal tour: ecco quale sarà il suo primo viaggio internazionale.

Il 2024 per Kate Middleton è stato un anno molto difficile a causa della malattia che si è ritrovata ad affrontare. È rimasta a lungo lontana dai riflettori e, fatta eccezione per alcuni grandi eventi in cui si è mostrata in pubblico, ha preferito vivere il momento delicato in forma privata. Ora che tutto è superato, per lei è arrivato il momento di riprendere la normale quotidianità. Negli ultimi mesi ha preso parte a moltissimi eventi istituzionali ma aveva preferito evitare i Royal tour. Presto, però, le cose cambieranno: ecco dove volerà in compagnia del marito William in rappresentanza della corona.

Quando ci sarà il primo Royal tour di Kate Middleton dopo la malattia

Kate Middleton ha già ripreso a viaggiare da diversi mesi dopo aver superato l'incubo del cancro (la scorsa estate è stata in Grecia con la famiglia) ma fino ad ora non lo aveva mai fatto per motivi lavorativi. Stando alle indiscrezioni, però, presto partirà insieme al principe William alla volta degli Stati Uniti, il motivo? Rappresentare la corona inglese durante i festeggiamenti per il 250esimo anniversario dell'Indipendenza del paese. La ricorrenza speciale verrà celebrata il 4 luglio 2026, dunque il Royal tour dei principi del Galles dovrebbe essere programmato per la prossima estate.

Chi ci sarà tra gli invitati alla ricorrenza statunitense

Al momento la Royal Family non ha né confermato, né smentito la notizia, ma è chiaro che per Kate Middleton sarebbe l'evento perfetto per tornare in gran stile sulla scena internazionale. Si ritroverebbe a banchettare non solo con Donald e Melania Trump ma anche con i capi di Stato provenienti da tutto il mondo e con le "teste coronate" più in vista d'Europa. Il Presidente degli Stati Uniti, inoltre, avrebbe invitato anche re Carlo e sua moglie Camilla, mentre Harry e Meghan sarebbero fuori dalla lista. Il viaggio in America, però, potrebbe essere l'occasione giusta per una reunion tra le due adorabili famiglie: avverrà mai una cosa simile?