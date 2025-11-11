William ha affrontato apertamente coi figli la malattia di Kate: “Nascondere le cose non funziona”

William e Kate sono stati messi a dura prova dalla malattia della principessa. È stato un periodo difficile per loro, che hanno fronteggiato quel momento buio cercando di restare fuori dai riflettori, ritagliandosi del tempo lontano dal clamore mediatico. Mentre si sottoponeva alle cure, la principessa del Galles si è vista pochissimo in pubblico: ha dato la priorità alla famiglia, si è dedicata soltanto a loro, circondandosi degli affetti più cari e mettendo da parte i doveri reali, gli appuntamenti istituzionali. È tornata solo quando si è sentita pronta, una volta terminato il ciclo di cure che l'ha portata alla guarigione. Il principe in un'intervista ha raccontato come hanno vissuto quel momento lui e i tre figli Louis, Charlotte e George.

Come ha affrontato la malattia di Kate la famiglia reale

Il principe William è stato intervistato dal conduttore televisivo brasiliano Luciano Huck durante il suo viaggio in Brasile. Si era recato nel Paese per la consegna dei premi Earthshot, ma nella conversazione ha avuto modo di tornare con la mente anche al periodo buio della malattia di sua moglie. Nello stesso periodo, tra l'altro, si sono fatti avanti anche seri problemi di salute per suo padre, re Carlo. William e Kate hanno dovuto prendere decisioni importanti in quel periodo. Una di queste è stata scegliere come affrontare il problema coi loro figli. George, Charlotte e Louis sono tre bambini, ma sono stati immediatamente messi al corrente della verità. Hanno subito saputo tutto delle condizioni di salute della loro mamma. Sono stati informati della diagnosi, delle cure. Il principe si è detto certo che a ogni famiglia tocchi superare delle sfide, alcune più dure di altre.

"Penso che il modo in cui si affrontano questi problemi sia molto individuale e dipenda dal momento" ha aggiunto. Loro hanno scelto la privacy, per quanto possibile data la loro ovvia esposizione e la strada della comunicazione, anche coi figli: "Ognuno ha i propri meccanismi di difesa per questo genere di cose, i bambini imparano e si adattano costantemente. Noi cerchiamo di garantire loro la sicurezza e la protezione di cui hanno bisogno. Siamo una famiglia molto aperta, quindi parliamo di cose che ci danno fastidio e di cose che ci turbano, ma non si sa mai con certezza quali conseguenze possano avere. Quindi, è importante esserci l'uno per l'altro e rassicurare i bambini che tutto va bene". Non è detto che debba essere la soluzione per tutte le famiglie, è sempre molto soggettivo e personale, ma nel loro caso ha funzionato come strategia: "Ogni genitore lo sa. Non esiste un manuale, bisogna solo lasciarsi andare, con un po' d'istinto. È questione di equilibrio". "Questo ha i suoi lati positivi e negativi – ha detto nell'intervista – A volte ti sembra di condividere troppo con i bambini, cosa che probabilmente non dovresti. Ma il più delle volte, nascondere loro le cose non funziona. Ci sono molte più domande quando non ci sono risposte".