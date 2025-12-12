Kate Middleton “eterna influencer”: è la persona meglio vestita del 2025

Kate Middleton

Le persone meglio vestite dell'anno, secondo British Vogue, sono personalità illustri che col loro stile e il loro guardaroba si sono imposte per unicità, per la capacità di far conoscere la moda britannica, per lo spirito di emulazione che hanno generato, per la loro riconoscibilità. Sono uomini e donne che sono andati controcorrente, che hanno lanciato tendenze o che invece sono rimasti ben ancorati alla tradizione, ma con onestà e nel massimo rispetto a loro stessi. E la coerenza premia sempre. British Vogue li ha suddivisi in diverse categorie: ci sono attori, cantanti, modelle, i sono personaggi che si fanno notare a ogni passo, altri che hanno un'eleganza innata che li accompagna sempre in ogni occasione, facendoli brillare.

Kate Middleton

Ed è forse questa caratteristica che ha permesso a Kate Middleton di essere nominata tra gli Eterni Influencer assieme a Kate Moss, Naomi Campbell, Victoria Beckham. La principessa anche nel 2025 ha dato il meglio in quanto a look, senza tradire la sua vocazione a uno stile raffinato e di classe che ha confermato il suo status di icona, di donna amatissima proprio per quella naturalezza che sprigiona in ogni occasione. In una delle ultime l'outfit regale ha fatto il giro del mondo, anche per la scelta della tiara, una delle più antiche e preziose della collezione reale. Le altre persone della lista hanno sicuramente approcci alla moda differenti, ma ugualmente capaci di influenzare e lanciare tendenze.

Naomi Campbell

Nella categoria Stelle Emergenti brillano invece Aimee Lou Wood, Rachele Jones, Ch'lita Collins, Davide Jonsson, tutti desiderosi di distinguersi dalla massa. Sono star giovani ma con le idee chiare e uno stile già molto definito, convinti di poter cambiare il mondo. Ci sono poi gli Eccentrici, che quando sfilano su un red carpet fanno inevitabilmente girare le teste a tutti: Emma Corrin e Cynthia Erivo in primis. Sono persone coraggiose, che fanno scelte di stile audaci, che si distinguono sempre dalla massa. Emma Corrin anche nell'omaggiare lady Diana durante la première di The Crown, lo ha fatto adattando lo stile della principessa triste ai suoi codici, risultando super cool nella reinterpretazione, un tributo anticonvenzionale. Ci sono infine Liam Gallagher e Amal Clooney nella categoria Il vero impegno per uno sguardo. La compagna di George Clooney ha abbracciato uno stile davvero glamour e da diva: è stata la regina dei red carpet nel 2025.

Amal Clooney e George Clooney

Ma chi, dall'interno del settore moda, ha invece innescato il cambiamento? I nomi di British Vogue sono Grace Wales Bonner, Julia Sarr-Jamois, Bella Freud, Zezi Ifore e Martine Rose. Non stupisce la presenza di Dua Lipa tra I Musicisti, di di Josh O'Connor, con le sue spille, tra I fidanzati della moda e di Lila Moss tra le modelle. Simone Ashley, Rosamund Pike e Keira Knightley figurano tra Le sirene dello schermo mentre tra I tesori nazionali c'è Olivia Colman.

William e Kate

Lo stile di Kate Middleton nel 2025

Il 2025 ha segnato un cambiamento importante, nella vita di Kate Middleton. La sua storica stylist, una persona di fiducia ormai che era con lei da 15 anni, ha detto addio alla royal family. Con le dimissioni di Natasha Archer, assistente personale della principessa, non si sa quale professionista sia subentrata a Palazzo: nessun nome ufficiale è trapelato, solo ipotesi e indiscrezioni. Sono circolati principalmente due nomi: Ginnie Chadwyck-Healey e Jamie Earlam. Di sicuro c'è stato un cambiamento nello stile della principessa. Nessuno stravolgimento: è rimasta fedele alla sua innata eleganza, a look minimal ma curati, chic, raffinati e di classe. Molti hanno notato comunque la trasformazione: la nuova direzione stilistica va principalmente verso tailleur e completi, outfit dal tocco più contemporaneo, mettendo almeno momentaneamente da parte i vestitini bon ton in colori pastello per cui Kate Middleton era famosa.