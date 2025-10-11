Amal Clooney regina del red carpet con l’abito tempestato di paillettes

Amal Clooney

Amal Clooney è la regina dei red carpet, una donna capace di stregare e affascinare in ogni occasione con uno stile da vera diva. L'avvocatessa per i diritti umani ha partecipato a un evento alla Royal Festival Hall insieme al marito George Clooney e anche stavolta ha fatto centro, con un outfit glamour e scintillante.

Il look di Amal Clooney

Amal e George Clooney hanno sfilato insieme sul red carpet per la première londinese di Jay Kelly, nell'ambito del BFI London Film Festival. Il film vede l'attore protagonista. Solo pochi giorni fa l'avvocatessa era stata assoluta protagonista con un vero e proprio look da fiaba, in occasione dell'anteprima newyorkese della pellicola: un cocktail dress corto di Oscar de la Renta impreziosito con fiori tridimensionali. Poi è stata la volta del vestito color cioccolato, autunnale e raffinato, firmato Donatella Versace sfoggiato agli Albie Awards organizzati dalla Clooney Foundation for Justice.

Amal Clooney in Tamara Ralph

Per la terza volta in pochi giorni, la 47enne si è imposta come regina del tappeto rosso con un altro outfit che non è certo passato inosservato. A Londra, l'avvocatessa ha incantato con un abito scintillante di Tamara Ralpp rosa cipria, ricoperto di paillettes tono su tono: corpetto strapless, gonna a colonna con balze e frange per dare movimento e in più una mantellina coordinata di piume e sandali metallizzati open toe, per completare il tutto. Il vestito fa parte della collezione Couture Autunno 2025, una linea presentata nell'ambito della Paris Couture Week a luglio 2025, interamente ispirata al movimento Art Déco, diffuso negli anni '20 e '30.

Amal Clooney

Il nuovo hair style di Amal Clooney

Amal Clooney ha cambiato drasticamente look: il nuovo hair style è del tutto inedito ed è perfetto per l'autunno. Si è rivolta al suo parrucchiere di fiducia, Dimitris Giannetos, facendo una richiesta ben precisa, davvero insolita. Infatti ha per la prima volta accorciato i capelli di molto, dicendo addio a ben 15-20 cm. Non lo aveva mai fatto prima, difatti era da anni che sfoggiava una chioma voluminosa ed extra long. "Non aveva mai portato un taglio di capelli così corto" ha ammesso il parrucchiere a Vogue. Il colore è caldo e avvolgente: base castano scuro con strategiche schiariture tostate per dare un tocco di luce e addolcire un po' il tutto. L'acconciatura si chiama bubble blowout e sarà probabilmente il trend dell'autunno più copiato.